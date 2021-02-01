Carro bate em poste na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória

Um carro bateu em um poste na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, após se envolver em um acidente com outro veículo no local. Antes de bater na estrutura, o veículo se envolveu em um acidente com um caminhão no cruzamento da avenida com a Rua Governador José Sette. Ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu por volta das 6h. De acordo com a motorista do carro, ela e o namorado seguiam pela Rua Governador José Sette, enquanto o motorista do caminhão trafegava pela Avenida Princesa Isabel. Ela contou que o caminhoneiro não respeitou a sinalização ao chegar no cruzamento entre as vias, já que o sinal estava aberto para ela. O motorista do caminhão, no entanto, afirmou que a preferência era dele.
Os condutores de ambos os veículos não ficaram feridos e o motorista do caminhão retirou o veículo do local.
Com informações do G1ES