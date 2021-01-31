Vídeo: Motociclista fica pendurado após bater na traseira de carro em Vitória

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Segundo o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito da Guarda Municipal, Bruno Xavier, o motociclista apresentava sinais de embriaguez.

O condutor do Doblô não sofreu ferimentos. "Foi uma colisão traseira. O Doblô freou e o motociclista não conseguiu parar, vindo a colidir. Com o impacto, ele voou para dentro do Doblô”, contou.