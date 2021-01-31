AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Acidente

Vídeo: Motociclista fica pendurado após bater na traseira de carro em Vitória

Homem, na moto, seguia em alta velocidade e não conseguiu frear. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital São Lucas

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:06

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 jan 2021 às 20:06
Um motociclista ficou pendurado para fora de um carro após bater com a moto na traseira do veículo, modelo Fiat Doblô, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, neste domingo (31). De acordo com a Guarda Municipal, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Lucas, ainda na Capital.
Segundo o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito da Guarda Municipal, Bruno Xavier, o motociclista apresentava sinais de embriaguez. 
O condutor do Doblô não sofreu ferimentos. "Foi uma colisão traseira. O Doblô freou e o motociclista não conseguiu parar, vindo a colidir. Com o impacto, ele voou para dentro do Doblô”, contou.
Agentes da Guarda Municipal estiveram no local e o trânsito já foi totalmente liberado.

Veja Também

Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Vila Velha

Acidente deixa uma pessoa morta e interdita BR 101 em Sooretama

Carro cai de ponte e vai parar dentro de córrego no interior de Linhares

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Grande Vitória Guarda Municipal motocicleta Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia dos Pais: 8 livros para presentear o seu herói
Imagem de destaque
7 dicas para apresentar um filhote para um cachorro mais velho 
Idosa morre atropelada por moto em Castelo
Idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ciclomotor em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados