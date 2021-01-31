Vídeo: Motociclista fica pendurado após bater na traseira de carro em Vitória

Um motociclista ficou pendurado para fora de um carro após bater com a moto na traseira do veículo, modelo Fiat Doblô, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, neste domingo (31). De acordo com a Guarda Municipal, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Lucas, ainda na Capital.
Segundo o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito da Guarda Municipal, Bruno Xavier, o motociclista apresentava sinais de embriaguez.
O condutor do Doblô não sofreu ferimentos. "Foi uma colisão traseira. O Doblô freou e o motociclista não conseguiu parar, vindo a colidir. Com o impacto, ele voou para dentro do Doblô”, contou.
Agentes da Guarda Municipal estiveram no local e o trânsito já foi totalmente liberado.