Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Vila Velha

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na altura no quilômetro 19 da Rodovia do Sol, em Vila Velha, por volta das 16h20 deste domingo (31). Uma das faixas, segundo a assessoria da Rodosol, concessionária que administra a via, teve de ser interrompida, gerando lentidão no trânsito. Às 18h30, a pista foi totalmente liberada.
O acidente aconteceu quando um homem, que seguia no sentido Guarapari, tentou pegar um retorno em direção a Vila Velha. No momento que ele entrou na pista, uma motocicleta colidiu na lateral do carro. Duas mulheres que estavam na moto foram arremessadas. Elas ficaram feridas e foram socorridas por ambulâncias do Samu para o Hospital São Lucas, em Vitória.
O motorista do carro realizou o teste do bafômetro e, segundo a Polícia Militar, não apresentou ingestão de bebida alcoólica. O acidente gerou um engarrafamento que se estendeu por três a quatro quilômetros na Rodovia do Sol.