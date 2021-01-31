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Rodovia do Sol

Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Vila Velha

Duas mulheres, que estavam na motocicleta, tiveram ferimentos leves e foram socorridas por ambulâncias do Samu; acidente provocou lentidão no trânsito da Rodovia do Sol

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 19:37

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 jan 2021 às 19:37
Acidente entre carro e moto deixou dois feridos na Rodovia do Sol neste domingo (31)
Acidente entre carro e moto deixou dois feridos na Rodovia do Sol neste domingo (31) Crédito: Aurélio de Freitas
Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na altura no quilômetro 19 da Rodovia do Sol, em Vila Velha, por volta das 16h20 deste domingo (31). Uma das faixas, segundo a assessoria da Rodosol, concessionária que administra a via, teve de ser interrompida, gerando lentidão no trânsito. Às 18h30, a pista foi totalmente liberada.
O acidente aconteceu quando um homem, que seguia no sentido Guarapari, tentou pegar um retorno em direção a Vila Velha. No momento que ele entrou na pista, uma motocicleta colidiu na lateral do carro. Duas mulheres que estavam na moto foram arremessadas. Elas ficaram feridas e foram socorridas por ambulâncias do Samu para o Hospital São Lucas, em Vitória.
O motorista do carro realizou o teste do bafômetro e, segundo a Polícia Militar, não apresentou ingestão de bebida alcoólica. O acidente gerou um engarrafamento que se estendeu por três a quatro quilômetros na Rodovia do Sol.

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