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Acidente

Motorista avança sinal de "pare" e bate em viatura da PM em Cachoeiro

Outro carro que  seguia atrás da viatura também bateu nos veículos. Acidente foi no cruzamento da Rua Basílio Pimenta com a Rua José Felix Chein, no bairro Nova Brasília

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:25

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jan 2021 às 18:25
Viatura da Polícia Militar e dois carros colidiram em cruzamento Crédito: Redes sociais
Uma viatura da Polícia Militar e dois carros colidiram, no cruzamento da Rua Basílio Pimenta com a Rua José Felix Chein, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Etado, na tarde desta quarta-feira (27).
Segundo a Polícia Militar, o motorista que seguia na rua transversal (José Felix Chein) não respeitou a sinalização de parada e acabou batendo na viatura. Outro carro, que seguia atrás da viatura, bateu no carro da PM. 
Segundo a Polícia Militar, o motorista não tinha sinais de embriaguez e assinou o Auto de Infração de Trânsito por não respeitar a sinalização. O trânsito ficou lento até a retirada dos veículos. Ninguém ficou ferido.

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