Motorista avança sinal de "pare" e bate em viatura da PM em Cachoeiro

Uma viatura da Polícia Militar e dois carros colidiram, no cruzamento da Rua Basílio Pimenta com a Rua José Felix Chein, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Etado, na tarde desta quarta-feira (27).
Segundo a Polícia Militar, o motorista que seguia na rua transversal (José Felix Chein) não respeitou a sinalização de parada e acabou batendo na viatura. Outro carro, que seguia atrás da viatura, bateu no carro da PM.
Segundo a Polícia Militar, o motorista não tinha sinais de embriaguez e assinou o Auto de Infração de Trânsito por não respeitar a sinalização. O trânsito ficou lento até a retirada dos veículos. Ninguém ficou ferido.