Moradores do interior de Vargem Alta se arriscam em ponte improvisada

Moradores da comunidade de Prosperidade aguardam reconstrução de ponte Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Para chegar até a estrutura, que é popularmente conhecida como pinguela, ainda é preciso se arriscar em meio às pedras. A travessia é estreita e há o risco de cair no leito do rio, que até hoje está cheio de ferros da ponte anterior.

População precisa se arriscar em ponte improvisada Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Genildo Reis é morador da região e conta que a pinguela atual é a terceira construída pela comunidade, pois as outras foram destruídas por cheias do rio. Ele explicou ainda que, fora essa travessia perigosa, as alternativas de acesso são distantes.

“As pessoas precisam da ponte para ter acesso à igreja, para pegar o ônibus no ponto mais próximo e o café que era escoado aqui da fazenda tem que fazer um outro trajeto de mais de 20 minutos e se chove é perigoso, o trator precisa ajudar”, conta Genildo Reis.

No local há apenas sacos de areia, que indicam o início de uma obra, mas o trabalho parou. A aposentada Maria da Penha Pereira diz que está cansada de esperar. "Me sinto humilhada, largada e abandonada”, disse.

Moradores da comunidade de Prosperidade aguardam reconstrução de ponte Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

OUTRO LADO

Nessa terça-feira (26) o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que entregou o projeto da ponte em Prosperidade pronto para a prefeitura de Vargem Alta para que a administração municipal busque recursos junto ao governo federal, conforme alinhado em visita do Ministro da Infraestrutura na época das chuvas.

Já a prefeitura de Vargem Alta informou que existe um contrato para a construção da ponte do distrito por meio do DER. Afirmou que a empresa que irá executar o serviço é a mesma que está construindo as pontes das localidades de Morro do Sal e Córrego Alto. Assim que estas duas pontes forem concluídas, a empresa, segundo a prefeitura, iniciará a construção da ponte de Prosperidade.