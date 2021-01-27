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"Na saúde e na doença"

Casal comemora 38 anos de casados internado com Covid-19 em Cachoeiro

Os dois ficaram internados por 10 dias no mesmo quarto de um hospital em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:36

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

27 jan 2021 às 14:36
Neusa e Carlos Balbino ficaram internados por 10 dias no mesmo quarto de um hospital em Cachoeiro de Itapemirim
Casal comemora 38 anos de casados internado com Covid-19 no Sul do ES Crédito: Arquivo Pessoal
A comemoração do aniversário de casamento de um casal de Piúma, no Sul do Espírito Santo, foi diferente este ano. Neuza e Carlos Balbino completaram 38 anos de matrimônio vencendo uma batalha contra a Covid-19. Os dois ficaram internados por 10 dias no mesmo quarto de um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo Neusa, de 58 anos, a data de aniversário de casamento é o dia 7 de janeiro, porém, como o Carlos, de 63 anos, já não estava se sentindo bem, não houve comemoração. No dia 16, ele foi internado e ela ficou como acompanhante até o dia 18, quando também precisou ser internada.

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“Eu estava como acompanhante dele, mas como também comecei a me sentir muito mal, precisei internar. Quando fui contar a ele que precisava internar e que consegui que fosse no mesmo quarto, ele pediu ao hospital que providenciasse um buquê de rosas para me receber”, contou Neusa.
Neusa e Carlos Balbino ficaram internados por 10 dias no mesmo quarto de um hospital em Cachoeiro de Itapemirim
Casal comemora 38 anos de casados internado com Covid-19 no Sul do ES Crédito: Arquivo pessoal
Ainda segundo a esposa, a emoção foi tanta que eles choraram juntos. “Eu fui recebida no quarto com flores. Foi muito emocionante. Choramos muito, por cerca de meia hora. A equipe do hospital foi muito atenciosa, ajudaram e registraram tudo. Nós não imaginamos que a comemoração seria assim, mas foi mesmo na saúde e na doença.”
Durante a internação, os dois não precisaram de atendimento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nem de entubação, mas tiveram dias em que os sintomas foram mais fortes. “Foi uma angústia. Muito difícil. Em um dia estávamos melhor, e no outro piorávamos. Ele teve algumas complicações no pulmão. Tivemos dias que pensamos que não iríamos aguentar. Orávamos juntos no quarto”, contou a esposa.

UNIÃO DA FAMÍLIA

O casal, que tem dois filhos e está à espera do primeiro neto, conta que esta fase fortaleceu ainda mais a união da família. Eles receberam alta na última terça-feira (26) e se recuperam em casa.
“Isso fortaleceu a gente. Agradecemos a Deus pela vitória. Temos o mesmo amor e muita fé. O amor e o cuidado um com o outro foi primordial. A gente agradece o carinho, o cuidado e as orações que recebemos”, disse Neusa.
Neusa e Carlos Balbino ficaram internados por 10 dias no mesmo quarto de um hospital em Cachoeiro de Itapemirim
Casal comemora 38 anos de casados internado com Covid-19 no Sul do ES Crédito: Arquivo Pessoal

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