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Carro pega fogo e Bombeiros são acionados para conter as chamas, na Serra

O veículo estava parado quando as chamas começaram e rapidamente se espalharam. Fogo foi controlado pelos militares e não houve feridos. O incidente ocorreu no bairro Manoel Plaza, na tarde deste sábado (30)
Thalita Cezário

Thalita Cezário

Publicado em 

30 jan 2021 às 18:24

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 18:24

Carro pega fogo em Carapina, na Serra
O veículo foi todo consumido pelas chamas e o fogo foi controlado após a chegada dos Bombeiros Crédito: Internauta
Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (30), no bairro Manoel Plaza, na Serra. O veículo, que estava parado próxima à entrada da empresa Vale, foi totalmente tomado pelas chamas.  
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. As equipes estiveram no local e encontraram o carro ainda pegando fogo, que foi combatido e totalmente extinto pelos militares. De acordo com testemunhas, o incêndio começou após um possível problema na parte elétrica do veículo. Ninguém ficou ferido e não houve, até o momento, solicitação de perícia.

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Em vídeos enviados por internautas, é possível ver as chamas altas e a grande quantidade de fumaça produzida pelo fogo. Veja as imagens:

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