Carro pega fogo e Bombeiros são acionados para conter as chamas, na Serra

Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (30), no bairro Manoel Plaza, na Serra. O veículo, que estava parado próxima à entrada da empresa Vale, foi totalmente tomado pelas chamas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. As equipes estiveram no local e encontraram o carro ainda pegando fogo, que foi combatido e totalmente extinto pelos militares. De acordo com testemunhas, o incêndio começou após um possível problema na parte elétrica do veículo. Ninguém ficou ferido e não houve, até o momento, solicitação de perícia.
Em vídeos enviados por internautas, é possível ver as chamas altas e a grande quantidade de fumaça produzida pelo fogo. Veja as imagens: