Carro pega fogo e Bombeiros são acionados para conter as chamas, na Serra

O veículo foi todo consumido pelas chamas e o fogo foi controlado após a chegada dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. As equipes estiveram no local e encontraram o carro ainda pegando fogo, que foi combatido e totalmente extinto pelos militares. De acordo com testemunhas, o incêndio começou após um possível problema na parte elétrica do veículo. Ninguém ficou ferido e não houve, até o momento, solicitação de perícia.