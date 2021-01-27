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Bateu em quina

Motociclista morre após acidente em Cachoeiro de Itapemirim

O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (27), no Centro da cidade

Publicado em 

27 jan 2021 às 14:20

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:20

O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (27), no Centro da cidade
Motociclista morre após acidente em Cachoeiro Crédito: Internauta
Um motociclista morreu na madrugada desta quarta-feira (27), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após sofrer um acidente no Centro da cidade. A moto em que ele estava se chocou contra uma quina de um estabelecimento comercial. O acidente foi por volta das 5h, e a colisão aconteceu no início da Avenida Beira Rio.
Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista morreu no local e, como não tinha nenhum documento com ele, não foi possível identificar quem seria a vítima. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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