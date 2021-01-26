Acidente entre ônibus e carro deixa família ferida em Colatina

Um carro colidiu com um ônibus na tarde desta terça-feira (26) em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Três pessoas da mesma família ficaram feridas - pai, mãe e um bebê. O acidente ocorreu na Avenida Sílvio Avidos, uma das mais movimentadas da região, e chegou a deixar o trânsito interrompido no local, mas a pista já foi liberada.
Os três estavam no carro e foram socorridos com ferimentos pelo Corpo de Bombeiros. O casal foi levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos e o bebê para o Hospital e Maternidade São José. O ônibus transportava funcionários de um frigorífico.
Agentes de trânsito da prefeitura de Colatina e da Polícia Militar estiveram no local para fazer a liberação do trânsito.
Em nota, o frigorífico Frisa, responsável pelo ônibus, informou que o veículo seguia em direção à empresa e transportava cerca de cinco colaboradores quando foi atingido pelo motorista do carro. Os funcionários da empresa passam bem.