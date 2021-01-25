Motociclista fica ferido em acidente na Av. Princesa Isabel, em Vitória

Um motociclista ficou gravemente ferido em uma colisão com um carro, por volta das 14h40 desta segunda-feira (25), nas proximidades de um cruzamento da Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória.
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, o motociclista que ficou ferido recebeu os primeiros socorros por equipes do SAMU que estiveram no local. Em seguida, ele foi encaminhado para um hospital.
Ainda de acordo com informações da guarda, logo após a colisão o trânsito na via apresentou pontos de congestionamento em função do trabalho da equipe de resgate. Homens do Batalhão de Trânsito auxiliaram os motoristas que trafegavam pela região. Por volta das 15h30 o trânsito foi normalizado na via e voltou a fluir sem retenções.