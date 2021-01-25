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Motociclista fica ferido em acidente na Av. Princesa Isabel, em Vitória

De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, o motociclista ferido recebeu os primeiros socorros no local por equipes do Samu e em seguida foi encaminhado a um hospital
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

25 jan 2021 às 15:39

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:39

Colisão entre carro e moto na Avenida Princesa Isabel
Acidente foi nas proximidades de um cruzamento da Av. Princesa Isabel, segundo a Guarda Municipal de Vitória Crédito: Leitor/A Gazeta
Um motociclista ficou gravemente ferido em uma colisão com um carro, por volta das 14h40 desta segunda-feira (25), nas proximidades de um cruzamento da Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória.
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, o motociclista que ficou ferido recebeu os primeiros socorros por equipes do SAMU que estiveram no local. Em seguida, ele foi encaminhado para um hospital.
Ainda de acordo com informações da guarda, logo após a colisão o trânsito na via apresentou pontos de congestionamento em função do trabalho da equipe de resgate. Homens do Batalhão de Trânsito auxiliaram os motoristas que trafegavam pela região. Por volta das 15h30 o trânsito foi normalizado na via e voltou a fluir sem retenções.
Colisão entre carro e moto na Avenida Princesa Isabel
Colisão entre carro e motociclista deixou um ferido no Centro de Vitória. Crédito: Leitor/A Gazeta

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