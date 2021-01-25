Motociclista fica ferido em acidente na Av. Princesa Isabel, em Vitória

Ainda de acordo com informações da guarda, logo após a colisão o trânsito na via apresentou pontos de congestionamento em função do trabalho da equipe de resgate. Homens do Batalhão de Trânsito auxiliaram os motoristas que trafegavam pela região. Por volta das 15h30 o trânsito foi normalizado na via e voltou a fluir sem retenções.