Acidente na Ponte de Camburi, em Vitória, deixa motorista ferido

Um motorista de 31 anos que dirigia no sentido Praia do Canto, em Vitória, colidiu com a barra de proteção da Ponte de Camburi, nesta manhã de sábado (23). O acidente aconteceu por volta das 7h, segundo a Guarda Municipal de Vitória. Com o impacto da batida, uma das barras de ferro da ponte se soltou e atravessou o corpo do motorista.
De acordo com Bruno Xavier, chefe de Trânsito da Capital, o motorista perdeu o controle e colidiu com a mureta. A vítima foi atendida pelo Samu. O trânsito já foi liberado.
ASSISTA AO MOMENTO DO RESGATE
O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência. De acordo com informações da TV Gazeta, o resgate durou cerca de 40 minutos e foi complicado. Uma destas barras entrou no ombro direito e saiu no braço. Ele foi retirado do carro, colocado na ambulância e depois levado, estável, para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE).