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No início da manhã

Acidente na Ponte de Camburi, em Vitória, deixa motorista ferido

O condutor perdeu o controle do automóvel e colidiu com a mureta. Com o impacto da batida, uma das barras de ferro da estrutura da ponte se soltou e atravessou o seu corpo
Adalberto Cordeiro

Adalberto Cordeiro

Publicado em 

23 jan 2021 às 10:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 10:00

Na foto é possível ver os Bombeiros em atendimento ao acidente da Ponte de Camburi neste sábado (23)
Acidente da Ponte de Camburi, em Vitória, na manhã deste sábado (23) Crédito: Daniela Carla I TV Gazeta
Um motorista de 31 anos que dirigia no sentido Praia do Canto, em Vitória, colidiu com a barra de proteção da Ponte de Camburi, nesta manhã de sábado (23). O acidente aconteceu por volta das 7h, segundo a Guarda Municipal de Vitória. Com o impacto da batida, uma das barras de ferro da ponte se soltou e atravessou o corpo do motorista.
De acordo com Bruno Xavier, chefe de Trânsito da Capital, o motorista perdeu o controle e colidiu com a mureta. A vítima foi atendida pelo Samu. O trânsito já foi liberado.
Barra de ferro atravessa corpo de homem em acidente
Barra de ferro atravessa corpo de homem em acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

ASSISTA AO MOMENTO DO RESGATE

O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência. De acordo com informações da TV Gazeta, o resgate durou cerca de 40 minutos e foi complicado. Uma destas barras entrou no ombro direito e saiu no braço. Ele foi retirado do carro, colocado na ambulância e depois levado, estável, para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE).

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