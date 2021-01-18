Mulher fica presa às ferragens após acidente com van em Vila Velha

Mulher bateu em van estacionada e ficou presa às ferragens em rua de Praia de Itaparica, em Vila Velha

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As informações iniciais davam conta de que, por conta da batida, um princípio de incêndio havia sido identificado em um dos veículos, mas o Corpo de Bombeiros descartou. "Nada foi constatado", disse a corporação em nota.