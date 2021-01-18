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Socorrida pelos Bombeiros

Mulher fica presa às ferragens após acidente com van em Vila Velha

Vítima foi retirada das ferragens e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE)

Publicado em 

18 jan 2021 às 15:49

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 15:49

Mulher bateu em van estacionada e ficou presa às ferragens em rua de Praia de Itaparica, em Vila Velha
Mulher bateu em van estacionada e ficou presa às ferragens em rua de Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher ficou presa às ferragens após bater com o carro em uma van estacionada no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, por volta das 13h desta segunda-feira (18).
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Militares chegaram ao local e fizeram o atendimento da vítima, que foi retirada das ferragens e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
As informações iniciais davam conta de que, por conta da batida, um princípio de incêndio havia sido identificado em um dos veículos, mas o Corpo de Bombeiros descartou. "Nada foi constatado", disse a corporação em nota.

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