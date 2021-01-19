Motociclista fica ferido após acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 8h50. As causas do acidente não foram informadas pela polícia. O local da batida foi próximo ao local de provas de direção do Detran, no bairro Aeroporto, e houve lentidão no trânsito até a chegada do resgate.

A vítima e a moto foram parar debaixo da carreta. A equipe de resgate encontrou o motociclista consciente, mas com escoriações nas mãos, cotovelos e pernas. A vítima ainda apresentava dores no tórax. Após ser socorrida, foi encaminhada para a Santa Casa, em Cachoeiro. A informação da unidade é que o homem ainda está em atendimento e com possibilidade de alta médica.