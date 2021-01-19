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Bateu em carreta

Motociclista fica ferido após acidente em Cachoeiro de Itapemirim

A vítima e a moto foram parar debaixo da carreta. A equipe de resgate encontrou o motociclista consciente, mas com escoriações nas mãos, cotovelos e pernas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jan 2021 às 18:12

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:12

Acidente deixou motociclista ferido em Cachoeiro
Motociclista fica ferido em acidente Crédito: Redes sociais
Um motociclista ficou ferido após bater contra uma carreta na manhã desta terça-feira (19) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com a batida, o piloto da moto caiu embaixo da carreta. O Corpo de Bombeiros fez o resgate da vítima para um hospital da cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 8h50. As causas do acidente não foram informadas pela polícia. O local da batida foi próximo ao local de provas de direção do Detran, no bairro Aeroporto, e houve lentidão no trânsito até a chegada do resgate. 
A vítima e a moto foram parar debaixo da carreta. A equipe de resgate encontrou o motociclista consciente, mas com escoriações nas mãos, cotovelos e pernas. A vítima ainda apresentava dores no tórax. Após ser socorrida, foi encaminhada para a Santa Casa, em Cachoeiro. A informação da unidade é que o homem ainda está em atendimento e com possibilidade de alta médica.

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