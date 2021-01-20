É inaceitável a recorrência de motoristas bêbados provocando acidentes graves

Veículo utilizado por motorista embriagado que atingiu motoboy em Vila Velha, na sexta-feira (15) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O motorista Fernando Nascimento Zatta, 59 anos, vai responder em liberdade sob algumas condições: não poderá sair da Grande Vitória sem comunicar à Justiça e terá de permanecer no seu domicílio entre 20h e 6h, diariamente, devendo manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo.

O cumprimento de algumas dessas regras acaba sendo um desafio para a Justiça, baseado na confiança de que a ordem judicial será levada a sério, principalmente quanto ao recolhimento em casa durante o período noturno. No Brasil, é muito fácil descumprir uma ordem que não seja ostensivamente vigiada. A recorrência de casos em que a lei não é cumprida mostra o quanto medidas assim podem ser inócuas.

O acidente em Itapuã colocou frente a frente um motociclista de aplicativo, uma categoria cada vez mais solicitada, sobretudo neste período em que a pandemia continua exigindo que as pessoas permaneçam mais em casa, e um motorista que consumiu álcool e assumiu o risco de estar ao volante nessa condição.

No caso da vítima da última sexta-feira, o motoboy sofreu fratura e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde passaria por uma cirurgia no fêmur. Tantos acidentes são um indicativo da imprudência no trânsito e da falta de respeito. Tanto motoristas quanto motociclistas precisam estar cientes de suas responsabilidades enquanto trafegam pelas vias.

Os acidentes envolvendo entregadores têm sido registrados com uma recorrência inaceitável. E as tragédias com condutores alcoolizados seguem ocorrendo com uma frequência alarmante. A Lei Seca, em vigor desde 2008, conseguiu frear esse comportamento até então comum, mas nos últimos anos é visível o relaxamento dos motoristas. Em grande parte, devido à falta de fiscalização.