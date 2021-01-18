Motorista que atropelou motoboy no ES deixa prisão após pagar R$ 6 mil de fiança

O veículo utilizado pelo motorista embriagado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Além destas condições, a juíza Gisele Souza de Oliveira também impôs restrições como a de comparecimento do suspeito a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; o recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e o comparecimento em até 5 dias úteis ao juízo.

A reportagem de A Gazeta demandou a defesa do suspeito. O advogado de Fernando, Anderson Burke, declarou que "a única preocupação do meu cliente e da família dele, no momento, é de prestar toda a assistência necessária e solidariedade ao motociclista acidentado, bem como colaborar com as autoridades competentes no esclarecimento dos fatos".

RELEMBRE O CASO

Um motoboy de 27 anos foi atropelado por Fernando Nascimento Zatta, de 59 anos, que dirigia embriagado um veículo Volvo no bairro Itapuã, em Vila Velha , por volta das 20h30 desta sexta-feira (15). Testemunhas afirmaram que o homem estaria em alta velocidade e se chocou contra o motoboy, arrastando-o por cerca de 50 metros e arrancando sem prestar socorro à vítima. Na fuga, o motorista do carro foi alcançado por outros motociclistas, que o interceptaram no bairro Praia da Costa, também em Vila Velha, e acionaram a polícia. O motoboy atropelado foi levado a um hospital por uma ambulância do Samu.

O estado em que a moto ficou após o acidente em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O motorista do carro foi submetido ao exame do bafômetro, que confirmou o consumo de bebida alcoólica em 1,19 mg de álcool por litro de ar. A esposa também fez o teste e teve resultado negativo. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

De acordo com informações da TV Gazeta, divulgadas nesta segunda-feira (18), o motoboy sofreu fratura, foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria e vai passar por uma cirurgia no fêmur. O motorista foi autuado em flagrante por dirigir embriagado, ter atropelado e por não ter prestado socorro. Ele foi encaminhado para o presídio, mas foi solto neste domingo (17), após audiência de custódia, e teve a habilitação cassada.