Motorista que atropelou motoboy no ES deixa prisão após pagar R$ 6 mil de fiança

O suspeito de atropelar um motoboy de 27 anos no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite da última sexta-feira (15), Fernando Nascimento Zatta, de 59 anos, foi liberado pela Justiça para responder ao processo em liberdade. De acordo com o termo da audiência de custódia realizada neste domingo (17), foi determinado o pagamento de uma fiança no valor de R$ 6 mil, além de o suspeito ter sido proibido de sair da Grande Vitória sem autorização do magistrado.
Além destas condições, a juíza Gisele Souza de Oliveira também impôs restrições como a de comparecimento do suspeito a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; o recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e o comparecimento em até 5 dias úteis ao juízo.
A reportagem de A Gazeta demandou a defesa do suspeito. O advogado de Fernando, Anderson Burke, declarou que "a única preocupação do meu cliente e da família dele, no momento, é de prestar toda a assistência necessária e solidariedade ao motociclista acidentado, bem como colaborar com as autoridades competentes no esclarecimento dos fatos".
RELEMBRE O CASO
Um motoboy de 27 anos foi atropelado por Fernando Nascimento Zatta, de 59 anos, que dirigia embriagado um veículo Volvo no bairro Itapuã, em Vila Velha, por volta das 20h30 desta sexta-feira (15). Testemunhas afirmaram que o homem estaria em alta velocidade e se chocou contra o motoboy, arrastando-o por cerca de 50 metros e arrancando sem prestar socorro à vítima. Na fuga, o motorista do carro foi alcançado por outros motociclistas, que o interceptaram no bairro Praia da Costa, também em Vila Velha, e acionaram a polícia. O motoboy atropelado foi levado a um hospital por uma ambulância do Samu.
O motorista do carro foi submetido ao exame do bafômetro, que confirmou o consumo de bebida alcoólica em 1,19 mg de álcool por litro de ar. A esposa também fez o teste e teve resultado negativo. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
De acordo com informações da TV Gazeta, divulgadas nesta segunda-feira (18), o motoboy sofreu fratura, foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria e vai passar por uma cirurgia no fêmur. O motorista foi autuado em flagrante por dirigir embriagado, ter atropelado e por não ter prestado socorro. Ele foi encaminhado para o presídio, mas foi solto neste domingo (17), após audiência de custódia, e teve a habilitação cassada.
Em nota, a Polícia Civil informou ainda que o suspeito de 59 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por estar com a habilitação, cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde passaria por audiência de custódia e o procedimento foi encaminhado para a Justiça.