Após disparos em Vitória, PM faz buscas, prende mulher e apreende drogas

Viaturas da Polícia Militar durante ação na região da Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Redes sociais

Após uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Santo André, na Grande São Pedro, em Vitória , a Polícia Militar realizou uma grande ação de buscas na região com várias viaturas e até helicóptero na tarde deste sábado (16). Uma suspeita foi detida e drogas apreendidas.

Após os militares fazerem as primeiras buscas, receberam uma denúncia de que os autores dos disparos estariam em uma casa no mesmo bairro. No local, os policiais conseguiram deter uma mulher suspeita e apreenderam 35 frascos de loló, 35 pedras de crack, uma grande quantidade de material de embalo para entorpecentes, uma balança de precisão e um radiocomunicador.

Material apreendido pela PM no bairro Santo André, em Vitória, neste sábado (16) Crédito: Divulgação/Polícia Militar

De acordo com a PM, uma outra guarnição também fazia o saturamento na região e apreendeu, dentro de uma casa, também em Santo André, nove tabletes de maconha. Nesta outra ação nenhum suspeito foi localizado.

Uma moradora que preferiu não ser identificada relatou para a reportagem de A Gazeta que, por volta das 17h, criminosos passaram, em motos, efetuando disparos na região e causando pânico a quem estava na rua.

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