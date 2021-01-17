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Grande São Pedro

Após disparos em Vitória, PM faz buscas, prende mulher e apreende drogas

Vários viaturas da Polícia Militar e helicóptero foram utilizados após uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Santo André neste sábado (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2021 às 22:02

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 22:02

Na imagem é possível ver viaturas da Polícia Militar durante ação na região da Grande São Pedro, em Vitória, neste sábado (16)
Viaturas da Polícia Militar durante ação na região da Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Redes sociais
Após uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Santo André, na Grande São Pedro, em Vitória, a Polícia Militar realizou uma grande ação de buscas na região com várias viaturas e até helicóptero na tarde deste sábado (16). Uma suspeita foi detida e drogas apreendidas.
Após os militares fazerem as primeiras buscas, receberam uma denúncia de que os autores dos disparos estariam em uma casa no mesmo bairro. No local, os policiais conseguiram deter uma mulher suspeita e apreenderam 35 frascos de loló, 35 pedras de crack, uma grande quantidade de material de embalo para entorpecentes, uma balança de precisão e um radiocomunicador.
Na foto é possível ver material apreendido pela PM bairro Santo André, em Vitória, neste sábado (16)
Material apreendido pela PM no  bairro Santo André, em Vitória, neste sábado (16) Crédito: Divulgação/Polícia Militar
De acordo com a PM, uma outra guarnição também fazia o saturamento na região e apreendeu, dentro de uma casa, também em Santo André, nove tabletes de maconha. Nesta outra ação nenhum suspeito foi localizado.
Uma moradora que preferiu não ser identificada relatou para a reportagem de A Gazeta que, por volta das 17h, criminosos passaram, em motos, efetuando disparos na região e causando pânico a quem estava na rua. 
De acordo com a Polícia Militar, os materiais apreendidos e a suspeita detida foram encaminhados para à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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