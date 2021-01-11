Foragido da Justiça é preso com armas e drogas em Cariacica

A polícia informou que agentes realizavam um patrulhamento de rotina quando viram o homem se escondendo em uma área de vegetação do bairro. Os militares conseguiram encontrar o suspeito e apreenderam as armas e drogas, além de um celular. Ao consultarem o nome do detido no sistema, os policiais constataram que ele havia deixado o sistema prisional no dia 21 de dezembro de 2020, beneficiado por uma saída temporária.