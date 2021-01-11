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Bairro Porto Novo

Foragido da Justiça é preso com armas e drogas em Cariacica

O homem estava foragido desde o dia 30 de dezembro de 2020, quando não retornou ao sistema prisional após receber o benefício da saída temporária
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 jan 2021 às 19:02

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 19:02

Polícia encontrou dois revólveres e 84 pedras de crack com o suspeito
Polícia encontrou dois revólveres e 84 pedras de crack com o suspeito Crédito: Divulgação/PMES
Um homem foi preso no bairro Porto Novo, em Cariacica, neste domingo (11) com dois revólveres calibre 38 com munições e 84 pedras de crack. O detido, segundo a Polícia Militar, estava foragido desde dezembro de 2020.
A polícia informou que agentes realizavam um patrulhamento de rotina quando viram o homem se escondendo em uma área de vegetação do bairro. Os militares conseguiram encontrar o suspeito e apreenderam as armas e drogas, além de um celular. Ao consultarem o nome do detido no sistema, os policiais constataram que ele havia deixado o sistema prisional no dia 21 de dezembro de 2020, beneficiado por uma saída temporária.
Segundo a Secretaria do Estado de Justiça (Sejus), o homem era considerado foragido desde o dia 30 de dezembro, quando deveria ter retornado para a prisão. Ele foi preso em fevereiro de 2019 por tráfico de drogas.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.

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