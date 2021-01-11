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Violência no Norte do ES

Homem é morto com golpes de facão em São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado com lesões na cabeça e muito sangue. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um suspeito foi preso
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

11 jan 2021 às 16:12

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:12

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo
A vítima foi encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos  Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Um homem morreu depois de ser agredido com golpes de facão em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (10). O crime ocorreu no bairro Litorâneo.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado com lesões na cabeça e muito sangue. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

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A idade e o nome da vítima não foram informados. Os policiais encontraram um facão a poucos passos do local onde a vítima estava caída.
Testemunhas informaram que o autor do crime estaria escondido em uma plantação de eucaliptos próximo ao local do crime. Os policiais se dirigiram para a plantação e encontraram o suspeito, um jovem de 21 anos.
Ele estava com o dedo indicador da mão esquerda cortado. Por conta do ferimento, ele foi levado para o hospital e posteriormente, junto com o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus.
O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus
O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. O detido foi encaminhado ao sistema prisional. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus dará continuidade às investigações, com diligências complementares.

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