Homem é morto com golpes de facão em São Mateus

Um homem morreu depois de ser agredido com golpes de facão em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (10). O crime ocorreu no bairro Litorâneo.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado com lesões na cabeça e muito sangue. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A idade e o nome da vítima não foram informados. Os policiais encontraram um facão a poucos passos do local onde a vítima estava caída.
Testemunhas informaram que o autor do crime estaria escondido em uma plantação de eucaliptos próximo ao local do crime. Os policiais se dirigiram para a plantação e encontraram o suspeito, um jovem de 21 anos.
Ele estava com o dedo indicador da mão esquerda cortado. Por conta do ferimento, ele foi levado para o hospital e posteriormente, junto com o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. O detido foi encaminhado ao sistema prisional. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus dará continuidade às investigações, com diligências complementares.