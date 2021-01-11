Homem é morto com golpes de facão em São Mateus

A vítima foi encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Um homem morreu depois de ser agredido com golpes de facão em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (10). O crime ocorreu no bairro Litorâneo.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado com lesões na cabeça e muito sangue. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A idade e o nome da vítima não foram informados. Os policiais encontraram um facão a poucos passos do local onde a vítima estava caída.

Testemunhas informaram que o autor do crime estaria escondido em uma plantação de eucaliptos próximo ao local do crime. Os policiais se dirigiram para a plantação e encontraram o suspeito, um jovem de 21 anos.

Ele estava com o dedo indicador da mão esquerda cortado. Por conta do ferimento, ele foi levado para o hospital e posteriormente, junto com o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte