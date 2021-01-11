Fiscais são agredidos ao checar denúncia de aglomeração em restaurante de Colatina

Colatina: fiscais são agredidos em inspeção contra o novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira

Uma equipe d a Prefeitura Municipal de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, foi agredida durante a fiscalização do cumprimento de medidas restritivas contra o novo coronavírus, na noite de sexta-feira (8). De acordo com a administração municipal, os agentes foram ao estabelecimento após denúncias de que no local haveria aglomeração e acabaram sendo agredidos pelo responsável pelo restaurante.

Segundo registro da Polícia Militar , quando chegaram ao local, dois fiscais não tiveram oportunidade de dialogar com o dono do restaurante e começaram a ser agredidos verbalmente pelo responsável pelo estabelecimento. O homem, segundo a ocorrência, ofendeu os servidores com as seguintes palavras: “Malandros, vagabundos, vocês não têm o que fazer. Estão tirando dinheiro de quem quer trabalhar”.

Em seguida, o homem deu um tapa no rosto de um dos fiscais, estragando a sua máscara. Quando ele foi repreendido pelo outro servidor, também bateu no rosto dele, arrancando a sua máscara e um brinco. O homem foi retirado do local por outras pessoas e não estava no restaurante quando os militares chegaram.

Em nota publicada na noite deste domingo (10), a Secretaria Municipal de Saúde de Colatina manifestou seu repúdio contra as agressões físicas e verbais sofridas pela equipe de fiscalização sanitária.

Segundo a administração municipal, a equipe foi até o restaurante para verificar a denúncia feita ao Disque Denúncia da Covid-19 de que o estabelecimento também estaria funcionando com atendimento presencial em horário não permitido pelo protocolo do governo do Estado.

De acordo com o Mapa de Risco, Colatina está em risco alto para disseminação da Covid-19. Sendo assim, o município precisa cumprir uma série de medidas para evitar a propagação da doença. A portaria estadual determina que, nos municípios que estão em risco alto, os restaurantes só podem funcionar até às 20h.

Novo mapa traz oito cidades do ES em risco alto Crédito: Divulgação/Governo do ES

“A Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Colatina solidarizam-se com os integrantes da equipe, que fazem este trabalho tão importante na linha de frente no combate ao vírus, e informa que vai prestar toda a assistência. Também iremos reforçar a segurança destas equipes, para que o trabalho seja ainda mais rigoroso contra aqueles que desrespeitam as leis e os protocolos da pandemia. A Procuradoria Geral do município também irá tomar todas as medidas legais possíveis neste caso. Agressões físicas e verbais não nos intimidarão. A luta contra o Covid-19 será sempre mais importante.”, disse a nota.