Suspeito de envolvimento na morte de criança no ES é morto na Bahia
Um dos suspeitos de envolvimento na morte da pequena Heloísa Dias Nascimento foi morto em confronto com policiais militares em Teixeira de Freitas, Sul da Bahia, na noite desta sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, Ulisses Costa Araújo, 31 anos, conhecido como Licinho, é apontado como mandante do crime que gerou muita comoção em Linhares, Norte do Espírito Santo, no mês de dezembro.
A menina teve a vida interrompida violentamente após ser baleada no portão da casa de uma vizinha – que também foi morta – na Rua José Carlos Langa, bairro Planalto.
O crime aconteceu no dia 2 de dezembro. A polícia capixaba já estava em busca do homem e fazia o monitoramento do paradeiro dele. Um dia antes da morte de Ulisses, foi expedido um mandado de prisão temporária contra ele. Nesta sexta-feira (8), os polícias da Bahia chegaram até o suspeito após receber informações de que ele estava na região.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, durante a tentativa de abordagem, o suspeito disparou contra os policiais e foi ferido. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. Uma submetralhadora calibre 9 mm, carregador e munições foram apreendidos com Ulisses.
O CRIME EM LINHARES
Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na calçada, quando dois homens encapuzados deixaram uma moto na esquina e foram a pé, cada um com uma arma, na direção delas, e atiraram várias vezes. Os tiros assustaram os moradores do bairro. A pequena Heloísa era filha de uma vizinha e estava no portão com Sandra dos Santos Calixto, de 45 anos, e sua filha adolescente.
De acordo com a Polícia Civil, os criminosos foram atrás de Sandra e da filha, a adolescente de 15 anos. A polícia acredita que a pequena Heloísa foi vítima da bala perdida.
A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu. A mulher e a filha foram levadas para o Hospital Rio Doce, onde Sandra morreu e a adolescente teve alta posteriormente.
Segundo as investigações, Ulisses era rival da mulher e ordenou o crime. Os dois homens suspeitos de atirar continuam foragidos.
A principal linha de investigação indica que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. Para a polícia, o que reforça essa tese é o assassinato do comerciante Francisco de Assis dos Santos Calixto, marido de Sandra. Em junho de 2020, ele foi morto a tiros no mesmo bairro. A polícia acredita que os casos tenham relação. Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos também é apontado como participante na morte de Francisco.
OUTROS CRIMES DE ULISSES
Morto na Bahia, Ulisses era apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas em alguns bairros de Linhares. A Polícia Civil também informou que o homem é acusado de outro homicídio que aconteceu na cidade. Um homem foi assassinado no dia 20 de março, enquanto trabalhava em uma obra pública.