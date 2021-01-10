Heloísa Dias Nascimento a criança que foi morta em Linhares Crédito: Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Suspeito de envolvimento na morte de criança no ES é morto na Bahia

A menina teve a vida interrompida violentamente após ser baleada no portão da casa de uma vizinha – que também foi morta – na Rua José Carlos Langa, bairro Planalto.

O crime aconteceu no dia 2 de dezembro. A polícia capixaba já estava em busca do homem e fazia o monitoramento do paradeiro dele . Um dia antes da morte de Ulisses, foi expedido um mandado de prisão temporária contra ele. Nesta sexta-feira (8), os polícias da Bahia chegaram até o suspeito após receber informações de que ele estava na região.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, durante a tentativa de abordagem, o suspeito disparou contra os policiais e foi ferido. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. Uma submetralhadora calibre 9 mm, carregador e munições foram apreendidos com Ulisses.

Uma submetralhadora calibre 9mm, carregador e munições foram apreendidos com Ulisses Crédito: Divulgação/SSP-BA

O CRIME EM LINHARES

Segundo a Polícia Militar , as vítimas estavam na calçada, quando dois homens encapuzados deixaram uma moto na esquina e foram a pé, cada um com uma arma, na direção delas, e atiraram várias vezes. Os tiros assustaram os moradores do bairro. A pequena Heloísa era filha de uma vizinha e estava no portão com Sandra dos Santos Calixto, de 45 anos, e sua filha adolescente.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos foram atrás de Sandra e da filha, a adolescente de 15 anos. A polícia acredita que a pequena Heloísa foi vítima da bala perdida.

As investigações do caso estão na Delegacia de Linhares Crédito: Eduardo Dias

A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu. A mulher e a filha foram levadas para o Hospital Rio Doce, onde Sandra morreu e a adolescente teve alta posteriormente.

Segundo as investigações, Ulisses era rival da mulher e ordenou o crime. Os dois homens suspeitos de atirar continuam foragidos.

A principal linha de investigação indica que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. Para a polícia, o que reforça essa tese é o assassinato do comerciante Francisco de Assis dos Santos Calixto, marido de Sandra. Em junho de 2020, ele foi morto a tiros no mesmo bairro. A polícia acredita que os casos tenham relação. Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos também é apontado como participante na morte de Francisco.

Sandra dos Santos Calixto foi morta cinco meses depois do marido Francisco Calixto Crédito: Divulgação

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