Mortes em Linhares: menina de 2 anos e mulher eram vizinhas

Vítimas do duplo homícidio em Linhares Crédito: Reprodução

Segundo a polícia, a principal suspeita é a de que os criminosos tenham ido atrás de Sandra dos Santos Calixto, de 45 anos, que acabou sendo morta, e da filha dela, uma adolescente de 15 anos, que foi baleada e encaminhada com ferimentos para o hospital.

O delegado Tiago Cavalcante acredita que a pequena Heloísa foi vítima da bala perdida. Acredito que os alvos principais, pela quantidade dos disparos, eram Sandra e a filha. A criança foi atingida por má execução do crime, relatou o delegado.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na calçada, quando dois homens encapuzados deixaram uma moto na esquina e foram a pé, cada um com uma arma, na direção delas e atiraram várias vezes. Os tiros assustaram os moradores do bairro.

A pequena Heloísa era filha de uma vizinha e estava no portão com Sandra e a adolescente. A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu e morreu na unidade. A mulher e a filha foram levadas para o Hospital Rio Doce, onde Sandra morreu e a filha segue internada sem risco de morrer.

O caso é investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A principal linha de investigação indica que o crime está relacionado ao tráfico de drogas. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

O caso é investigado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Familiares da Sandra e da pequena Heloísa estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista.

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