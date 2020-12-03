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Em portão de casa

Mortes em Linhares: menina de 2 anos e mulher eram vizinhas

De acordo com a PC, Heloísa Dias Nascimento, de apenas 2 anos, foi baleada quando estava no portão da casa da vizinha e não era o alvo dos bandidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 12:49

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 12:49

Vítimas do duplo homícidio em Linhares
Vítimas do duplo homícidio em Linhares Crédito: Reprodução
A pequena Heloísa Dias Nascimento, de apenas 2 anos, foi morta no início da noite desta quarta-feira (2), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A menina foi baleada quando estava no portão da casa de uma vizinha - que também foi morta - na Rua José Carlos Langa, bairro Planalto. De acordo com a Polícia Civil, a criança não era o alvo dos disparos.
Segundo a polícia, a principal suspeita é a de que os criminosos tenham ido atrás de Sandra dos Santos Calixto, de 45 anos, que acabou sendo morta, e da filha dela, uma adolescente de 15 anos, que foi baleada e encaminhada com ferimentos para o hospital.

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O delegado Tiago Cavalcante acredita que a pequena Heloísa foi vítima da bala perdida. Acredito que os alvos principais, pela quantidade dos disparos, eram Sandra e a filha. A criança foi atingida por má execução do crime, relatou o delegado.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na calçada, quando dois homens encapuzados deixaram uma moto na esquina e foram a pé, cada um com uma arma, na direção delas e atiraram várias vezes. Os tiros assustaram os moradores do bairro.
A pequena Heloísa era filha de uma vizinha e estava no portão com Sandra e a adolescente. A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu e morreu na unidade. A mulher e a filha foram levadas para o Hospital Rio Doce, onde Sandra morreu e a filha segue internada sem risco de morrer.
O caso é investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A principal linha de investigação indica que o crime está relacionado ao tráfico de drogas. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
Delegacia Regional de Linhares
O caso é investigado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Familiares da Sandra e da pequena Heloísa estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista.

MARIDO DA VÍTIMA FOI MORTO NO MEIO DO ANO

Para a polícia, reforçando a tese de que o crime teria ligação com a disputa por pontos de tráfico de drogas na região, em junho deste ano, o comerciante Francisco de Assis dos Santos Calixto foi morto a tiros no mesmo bairro. Ele era marido de Sandra e pai da adolescente baleada. A polícia acredita que os crimes tenham relação.

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