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Norte do ES

Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em canavial em Linhares

A vítima ainda não foi identificada e nenhum suspeito foi detido até o momento. O corpo foi encontrado dentro da carroceria de uma caminhonete, que pertence a uma moradora do município. A mulher alegou à polícia que havia emprestado o carro ao genro

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 10:45
Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em canavial de Linhares
Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em canavial de Linhares Crédito: Leitor
Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro em chamas em um canavial de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (27). A vítima ainda não foi identificada e não foi informado se seria um corpo de pessoa do sexo masculino ou feminino.
De acordo com a Polícia Militar, um funcionário da empresa responsável pelo canavial, que fica no bairro Santa Cruz, viu a caminhonete em chamas e acionou os militares. Quando os policiais chegaram ao local, o veículo já estava carbonizado. Um corpo foi encontrado dentro da carroceria.

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Apesar dos danos na caminhonete, os policiais conseguiram visualizar as placas e verificaram no sistema que o veículo era propriedade de uma moradora do bairro Três Barras, também em Linhares. A mulher informou aos militares que teria emprestado o veículo para seu genro, um jovem de 25 anos. Os nomes dos dois não foram informados. 
De acordo com a PM, não foi possível identificar a vítima. A perícia esteve no local e recolheu o corpo e o encaminhou para identificação e constatação da causa da morte. O veículo, por falta de condições e de guincho, permaneceu no local.
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado como encontro de cadáver e será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. 

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