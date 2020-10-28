Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em canavial em Linhares

Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro em chamas em um canavial de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (27). A vítima ainda não foi identificada e não foi informado se seria um corpo de pessoa do sexo masculino ou feminino.
De acordo com a Polícia Militar, um funcionário da empresa responsável pelo canavial, que fica no bairro Santa Cruz, viu a caminhonete em chamas e acionou os militares. Quando os policiais chegaram ao local, o veículo já estava carbonizado. Um corpo foi encontrado dentro da carroceria.
Apesar dos danos na caminhonete, os policiais conseguiram visualizar as placas e verificaram no sistema que o veículo era propriedade de uma moradora do bairro Três Barras, também em Linhares. A mulher informou aos militares que teria emprestado o veículo para seu genro, um jovem de 25 anos. Os nomes dos dois não foram informados.
De acordo com a PM, não foi possível identificar a vítima. A perícia esteve no local e recolheu o corpo e o encaminhou para identificação e constatação da causa da morte. O veículo, por falta de condições e de guincho, permaneceu no local.
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado como encontro de cadáver e será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.