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Violência

Mulher e uma criança de 2 anos morrem baleadas em Linhares

O crime aconteceu no início da noite desta quarta-feira (2). Uma terceira vítima, que também foi baleada, socorrida e recebe atendimento médico em um hospital da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 22:00

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 22:00

Viatura da Polícia Militar
Segundo a PM, três pessoas foram baleadas Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher 46 anos e uma menina de 2 anos morreram após serem baleadas no início da noite desta quarta-feira (2), no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A criança foi levada em estado grave para o Hospital Geral de Linhares (HGL), foi atendida pelos médicos, mas não resistiu. A morte dela foi confirmada pela Prefeitura de Linhares
De acordo com informações da Polícia Militar, na ocorrência consta que foram baleadas duas mulheres e a criança, que é uma menina de 2 anos e 11 meses.
As duas mulheres foram levadas para um hospital filantrópico da cidade e uma morreu quando estava sendo submetida a atendimento médico. O estado de saúde da sobrevivente e os nomes das três vítimas não foram divulgados.
A ocorrência está em andamento. Até as 20h desta quarta-feira (2) a polícia ainda não havia divulgado como o crime aconteceu.

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