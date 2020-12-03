Mulher e uma criança de 2 anos morrem baleadas em Linhares

Uma mulher 46 anos e uma menina de 2 anos morreram após serem baleadas no início da noite desta quarta-feira (2), no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A criança foi levada em estado grave para o Hospital Geral de Linhares (HGL), foi atendida pelos médicos, mas não resistiu. A morte dela foi confirmada pela Prefeitura de Linhares.
De acordo com informações da Polícia Militar, na ocorrência consta que foram baleadas duas mulheres e a criança, que é uma menina de 2 anos e 11 meses.
As duas mulheres foram levadas para um hospital filantrópico da cidade e uma morreu quando estava sendo submetida a atendimento médico. O estado de saúde da sobrevivente e os nomes das três vítimas não foram divulgados.
A ocorrência está em andamento. Até as 20h desta quarta-feira (2) a polícia ainda não havia divulgado como o crime aconteceu.