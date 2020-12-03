Voo do Aeroporto de Linhares à espera de recursos federais

Nova pista do Aeroporto de Linhares está quase pronta Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução

A implantação da nova pista de pousos e decolagens teve a ordem de serviço assinada em julho de 2018, e as intervenções foram iniciadas em agosto do mesmo ano. A primeira previsão de conclusão era de um ano, ou seja, para julho de 2019, mas as obras foram suspensas e os prazos, postergados.

Previsões do Ministério da Infraestrutura estimam que até o final de 2021 a estrutura esteja pronta, dependendo apenas das autorizações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para começar a operar.

A antiga estrutura do aeroporto era adequada apenas para aviões de pequeno porte. Com o aumento da população de Linhares, estimada em 176 mil pessoas, de acordo com o último dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , cresceu também o anseio por um terminal com capacidade para a operação de voos comerciais.

Após as intervenções, a pista de pousos e decolagens passará dos atuais 1.350 metros para 1.860 metros. Antes da pandemia, a companhia Azul havia manifestado interesse em operar no local, com aeronaves modelo ATR 72-600, fabricadas na França e que têm capacidade para até 70 passageiros.

Mesmo que esse ponto aeroportuário ainda não tenha sido concluído, o Estado também batalha por outros terminais aéreos. Existe a possibilidade de um segundo aeroporto em Cachoeiro de Itapemirim

O executivo da Findes para a área de Defesa de Interesses, Luis Claudio Montenegro, destacou a importância dos investimentos, que, segundo ele, facilitarão a instalação de novas empresas de Norte a Sul do Espírito Santo.

Ele observa que Linhares, por exemplo, vem atraindo uma série de indústrias nos últimos anos, mas tem potencial para avançar ainda mais.