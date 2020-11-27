Nova pista do Aeroporto de Linhares está quase pronta, diz Casagrande

As obras de ampliação da pista do Aeroporto de Linhares, no Norte do Estado, já estão quase prontas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (27) pelo governador Renato Casagrande na conta dele no Twitter.
As intervenções, que chegaram a ser paralisadas em dezembro de 2019 para a conclusão de um termo aditivo necessário para adequar os projetos às legislações aeroportuárias, foram retomadas no final de julho, com previsão de conclusão até o final de 2020.
A construção da nova pista de pousos e decolagens teve a ordem de serviço assinada em julho de 2018 e as obras iniciadas em agosto do mesmo ano. A primeira previsão de conclusão era de um ano, ou seja, para julho de 2019, mas os prazos foram postergados.
A nova pista do aeroporto terá 1.860 metros de extensão, maior que a existente, de apenas 1.350 metros. Nesta fase, as intervenções serão concentradas na finalização da pista. Essa etapa de obras também abrange a construção de um novo pátio de aeronaves e de taxiways (áreas de taxiamento e manobra de aviões).
São aproximadamente R$ 30 milhões em investimentos para essa etapa, com 60% dos recursos federais e 40% do governo do Estado, do Fundo Estadual de Infraestrutura.
A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura informou, em nota, que a previsão é que a pista seja concluída em dezembro deste ano. "A próxima etapa será dar início aos trâmites administrativos para publicação do edital de contratação das obras do terminal de passageiros."
AEROPORTO DE LINHARES
A antiga estrutura do aeroporto era adequada apenas para aviões de pequeno porte. Com o aumento da população de Linhares, 176 mil pessoas de acordo com o IBGE, aumentou o anseio na cidade por um local com capacidade para a operação de voos comerciais.
A Azul já comunicou que tem interesse de operar uma rota doméstica ligando a cidade até o Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A intenção da companhia é oferecer cerca de cinco frequências semanais entre as cidades. A aeronave que vai operar a rota será o turboélice ART 72-600, com capacidade para até 70 passageiros.
Neste mês, a empresa reafirmou a intenção, mas informou que, em virtude da pandemia e das incertezas na demanda, a companhia adiou esse planejamento e espera retomar em breve os estudos de viabilidade para operar na cidade.