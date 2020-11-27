Nova pista do Aeroporto de Linhares está quase pronta, diz Casagrande

Pista do Aeroporto de Linhares está em obras pelo governo do Estado Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução

As obras de ampliação da pista do Aeroporto de Linhares , no Norte do Estado, já estão quase prontas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (27) pelo governador Renato Casagrande na conta dele no Twitter.

As intervenções, que chegaram a ser paralisadas em dezembro de 2019 para a conclusão de um termo aditivo necessário para adequar os projetos às legislações aeroportuárias, foram retomadas no final de julho, com previsão de conclusão até o final de 2020.

A construção da nova pista de pousos e decolagens teve a ordem de serviço assinada em julho de 2018 e as obras iniciadas em agosto do mesmo ano. A primeira previsão de conclusão era de um ano, ou seja, para julho de 2019, mas os prazos foram postergados.

São aproximadamente R$ 30 milhões em investimentos para essa etapa, com 60% dos recursos federais e 40% do governo do Estado, do Fundo Estadual de Infraestrutura.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura informou, em nota, que a previsão é que a pista seja concluída em dezembro deste ano. "A próxima etapa será dar início aos trâmites administrativos para publicação do edital de contratação das obras do terminal de passageiros."

AEROPORTO DE LINHARES

A antiga estrutura do aeroporto era adequada apenas para aviões de pequeno porte. Com o aumento da população de Linhares, 176 mil pessoas de acordo com o IBGE, aumentou o anseio na cidade por um local com capacidade para a operação de voos comerciais.