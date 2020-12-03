Porto Central se movimenta para atrair refinaria, gasoduto e térmicas

Porto Central estará preparado para receber navios de grande porte Crédito: Alberto Barros/Porto Central/Divulgação

Apontado como um dos principais empreendimentos portuários do Espírito Santo e essencial na atração de investimentos, o Porto Central deve ter suas obras iniciadas no primeiro semestre de 2021, entre abril e maio.

O cronograma de construção do complexo de águas profundas foi impactado pelo avanço mundial do coronavírus , mas a crise sanitária não desanimou os investidores, que correm atrás de sócios para uma ideia mais ousada: construir um gasoduto para escoamento do gás do mar à costa do Estado.

“A pandemia afetou [o prazo] porque nesse primeiro terminal a carga âncora é o petróleo , e as petroleiras, com a queda do preço do barril, passaram por uma fase de reavaliação de seus investimentos. Felizmente, esse pré-sal brasileiro é competitivo e, depois de alguns meses, as petroleiras confirmaram seu plano de investimento como originalmente estava previsto. Retomamos as negociações e esperamos em curto prazo fechar esses contratos com os primeiros clientes e fazer o financiamento do projeto”, destaca o CEO do grupo, José Maria Vieira Novaes.

Para a primeira fase de obras, o Porto Central estima que serão gerados 2 mil empregos diretos e 2 mil indiretos. A expectativa é que se abram 4 mil oportunidades de trabalho em dez anos de funcionamento.

4 mil EMPREGOS SERÃO GERADOS NO PORTO CENTRAL EM 10 ANOS

Para o projeto no novo mercado de gás, o Porto Central estuda a viabilidade junto a investidores parceiros. A ideia é que tenha uma rota saindo do pré-sal, na Bacia de Campos, no Litoral Sul do Espírito Santo, e depois uma outra linha levando o combustível já purificado até Minas Gerais.

Essa estrutura vai atrair para o complexo outros projetos, como terminal de tratamento de gás e termelétricas para a geração de energia mais limpa e mais barata.

A intenção é que o local também possa receber uma planta de regaseificação para processar gás natural liquefeito que poderá ser importado de outros países.

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução

O complexo industrial portuário multipropósito em desenvolvimento em Presidente Kennedy , município do Sul do Estado, ficará em uma área de aproximadamente 2.000 hectares.

O negócio prevê um porto de 25 metros de profundidade capaz de receber navios de grande calado, tais como VLCCs e Valemax, com até 400.000 toneladas de capacidade.

25 metros PROFUNDIDADE DO PORTO CENTRAL

Os investimentos que ele deve atrair serão principalmente do setor de energia, já que o Porto Central prestará serviços para grandes empresas de petróleo e gás . Também tem planos de expandir os negócios com terminais de grãos, de carga geral e contêiner, e de granéis sólidos de exportação.

Na carta de pedido de autorização para a construção e exploração do terminal de uso privado, a direção do Porto Central destacou que o empreendimento, de cerca de R$ 3 bilhões, vai constituir um indutor do crescimento econômico nacional e local, potencializando os fluxos de comércio exterior, reduzindo os custos logísticos e aumentando a competitividade do país, além de gerar emprego e renda na Região Sul, uma das menos desenvolvidas economicamente no Estado.

R$ 3 bilhões INVESTIMENTO DO EMPREENDIMETNO DO PORTO CENTRAL

O acesso marítimo para os terminais será realizado por meio de um canal de acesso de 300 metros de largura, permitindo duas vias de tráfego simultâneo para navios de médio porte e tráfego de sentido único para os maiores navios.

A área foi apontada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) como prioritária e ideal para a instalação de um porto. Um terreno de 6.815 hectares ao redor do local foi disponibilizado para o desenvolvimento de um distrito industrial, contribuindo para o crescimento planejado e integrado da região.

A localização do Porto Central no Sul do Estado é tida pelos investidores como estratégica por estar no centro da costa brasileira, próxima aos grandes polos produtores do país, como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro. Destaca-se ainda pela proximidade com os principais campos de petróleo e gás do país.

"Presidente Kennedy reúne vários elementos importantes, como o fato de estar no extremo-sul do Espírito Santo, mais perto das reservas de petróleo, mais próximo do Norte do Rio de Janeiro. É uma região bem próxima a grande estoque de petróleo. Uma outra vantagem é que lá é uma área totalmente plana, desabitada, bastante propícia para projetos industriais de grande porte. Um outro aspecto importante é que as conexões rodoviárias são boas e a ligação ferroviária está muito perto de acontecer com o plano de construção até Anchieta”, pontua Novaes" José Maria Novaes - CEO do Porto Central