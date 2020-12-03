Futuro da BR 262 no ES e em MG está nas mãos da iniciativa privada

Intervenções emergenciais de recuperação de trechos, na BR 262, são realizadas para solucionar estragos feitos pelas chuvas em 2020 Crédito: Luciney Araújo

Apesar de necessária, a ampliação da malha férrea não é a única ponta solta a ser amarrada ao longo do trajeto por infraestrutura adequada no Estado. No conjunto de pacotes para eliminar gargalos logísticos, investimentos no setor aéreo, bem como em rodovias, também são esperados.

"O Estado vai ter ferrovia, vai ter rodovia, vai ter aeroporto, ou seja, a infraestrutura vai chegar aqui com força para impulsionar o crescimento do Espírito Santo, que está com contas ajustadas e com potencial enorme para o desenvolvimento" Tarcísio de Freitas - Ministro da Infraestrutura

As BR 381 e 262 são importantes conexões rodoviárias também para o Estado mineiro, interligando Belo Horizonte a polos produtivos, como o Vale do Aço, Leste de Minas e Zona da Mata.

686,1 km EXTENSÃO DOS TRECHOS DA BR 262 E BR 381 QUE IRÃO A LEILÃO

O trecho a ser leiloado tem extensão de 686,10 km, compreendendo os trechos da 381, de Belo Horizonte a Governador Valadares; e do entroncamento dessa BR, em João Monlevade com a 262, e do cruzamento dessa última com a BR 101, em Viana , segundo o plano de outorga do Ministério da Infraestrutura

Tarcísio de Freitas é ministro da Infraestrutura Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O investimento total será na casa de R$ 7,7 bilhões em melhorias e outros R$ 6,9 bilhões em custos operacionais. Os números por rodovia e Estado ainda não foram informados.

Entre as principais obras, estão 590 km de duplicação, 138 km de faixas adicionais, 131 km de vias marginais, 50 passarelas e o contorno de Manhuaçu/MG.

Além disso, está prevista a implantação de serviço de apoio aos usuários, com sistema de pedágio e vigilância. Ao todo, serão 11 praças de pedágio distribuídas entre Minas Gerais e Espírito Santo. Em média, a cada 70 quilômetros, haverá uma unidade.

Além de encurtar o tempo de viagem, o que deve atrair mais cargas ao Estado, e permitir maior volume de escoamento de mercadorias para outros locais, as intervenções vão tornar pistas mais seguras, o que deve reduzir o número de acidentes, e aumentar, também, o fluxo de turistas.

Os investimentos foram elogiados pelo secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip Navarro, segundo o qual, com muito esforço, o Espírito Santo está conseguindo destravar barreiras seculares no sistema logístico. “O Estado ficou muito tempo sem ser contemplado pelos investimentos federais. Mas, finalmente, tivemos avanços e os projetos começam a sair do papel, como já aconteceu com o Cais de Atalaia, o TVV, e vão continuar acontecendo.”

O secretário destacou que o Estado tem vocação logística, e a própria localização contribui. Mas, para ganhar em competitividade, é preciso ter modais bem estruturados.