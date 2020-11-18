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Adolescente apreendido

Carro roubado, perseguição policial e tiros em Linhares

Quando percebeu que seria abordado pela PM, o condutor do veículo jogou o carro contra a viatura. Os outros ocupantes aproveitaram a colisão para fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 13:11

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 13:11

Carro foi roubado em Linhares
Carro foi roubado em Linhares Crédito: Divulgação | PMES
Uma perseguição policial teve tiros e um adolescente apreendido no residencial Jocafe, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite da terça-feira (17). De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência começou quando um carro foi roubado no bairro Movelar. Após perseguição policial, um adolescente de 16 anos foi apreendido e outros dois suspeitos fugiram. 
Segundo a PM, os militares foram acionados por um motorista que teve o carro roubado por criminosos armados nas proximidades de um shopping, no bairro Movelar. Durante as buscas, os militares receberam informações de que os autores foram para o bairro Santa Cruz, na região do residencial Jocafe. Quando os policiais chegaram nas imediações, localizaram os suspeitos em uma avenida.

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CONFRONTO COM A POLÍCIA

Ao perceber que seria abordado pela PM, o condutor do veículo jogou o carro contra a viatura. Os três ocupantes aproveitaram a colisão para sair do carro e começar a fugir a pé. Durante a fuga, um dos suspeitos sacou a arma e ameaçou disparar na direção dos militares, que revidaram com tiros. Segundo a PM, nenhum dos envolvidos foi atingido pelos disparos. Eles fugiram, pulando o muro de residências e depois se escondendo em uma mata.
Os militares conseguiram deter o condutor do veículo, um adolescente de 16 anos. Com ele, os policiais encontraram um revólver com cinco munições intactas e pertences do dono do carro roubado.

JOVEM PRESO

De acordo com a PM, os outros suspeitos não foram localizados. Durante a ocorrência, um jovem de 21 anos foi preso depois de desacatar os militares que faziam as buscas no bairro. A PM informou que ele ofendeu os policiais com as seguintes provocações: vou denunciar vocês, cambada de cachorro do governo.
Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que investiga o caso e trabalha para prender os outros envolvidos. 

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