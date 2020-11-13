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Linhares

PRF apreende quase 8 mil litros de cerveja sem nota fiscal na BR 101, no ES

De acordo com a PRF, contando com esta ocorrência, foram apreendidos 135.126 litros de bebidas sem comprovação em 2020, no trecho Norte da rodovia

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 13:41
PRF apreende 7.731 litros de cerveja sem nota fiscal na BR 101 em Linhares
PRF apreende 7.731 litros de cerveja sem nota fiscal na BR 101 em Linhares Crédito: Divulgação/ PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga irregular de cerveja sendo transportada pela BR 101. O caminhão foi abordado no Km 152 da rodovia, no trecho de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (13). Segundo a PRF, o veículo estava carregado com 7.731 litros de cerveja sem nota fiscal.
De acordo com a PRF, agentes realizavam fiscalização no posto policial quando abordaram o veículo, marca Mercedes Benz,  com um ocupante.

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Nordeste x ES: rota do mercado ilegal de cerveja na mira da fiscalização

Ao realizarem a conferência da carga transportada, foi verificado que o carregamento não tinha  qualquer tipo de comprovação fiscal, configurando transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal.
Foram apreendidos 800 engradados de cerveja. A  equipe da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) foi acionada para adoção dos procedimentos cabíveis.

NORDESTE X ES: ROTA DO MERCADO ILEGAL DE CERVEJA

De acordo com dados da PRF, somente este ano, contando com esta ocorrência, foram apreendidos 135.126 litros de bebidas sem comprovação no trecho Norte da rodovia. 
Mais uma carga irregular de cerveja é apreendida pela PRF em Linhares/ES
Carga irregular de cerveja apreendida pela PRF em julho, no ES Crédito: Divulgação/ PRF-ES
No final de julho, quando em uma semana cinco caminhões carregados de cerveja foram apreendidos nesse trecho da BR 101, reportagem de A Gazeta revelou que  a maioria dessas bebidas vinha da região Nordeste do país. Por isso, muitas apreensões são feitas no Norte capixaba, que faz divisa como o Estado da Bahia.

LEIA MAIS SOBRE OUTRAS APREENSÕES  DE BEBIDA IRREGULAR 

PRF apreende 5ª carga de cerveja na semana no ES; soma chega a quase 90 mil litros

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