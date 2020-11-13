PRF apreende quase 8 mil litros de cerveja sem nota fiscal na BR 101, no ES

PRF apreende 7.731 litros de cerveja sem nota fiscal na BR 101 em Linhares Crédito: Divulgação/ PRF

7.731 litros de cerveja sem nota fiscal. Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga irregular de cerveja sendo transportada pela BR 101 . O caminhão foi abordado no Km 152 da rodovia, no trecho de Linhares , no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (13). Segundo a PRF, o veículo estava carregado comsem nota fiscal.

De acordo com a PRF, agentes realizavam fiscalização no posto policial quando abordaram o veículo, marca Mercedes Benz, com um ocupante.

Ao realizarem a conferência da carga transportada, foi verificado que o carregamento não tinha qualquer tipo de comprovação fiscal, configurando transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal.

Foram apreendidos 800 engradados de cerveja. A equipe da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) foi acionada para adoção dos procedimentos cabíveis.

NORDESTE X ES: ROTA DO MERCADO ILEGAL DE CERVEJA

De acordo com dados da PRF, somente este ano, contando com esta ocorrência, foram apreendidos 135.126 litros de bebidas sem comprovação no trecho Norte da rodovia.

Carga irregular de cerveja apreendida pela PRF em julho, no ES Crédito: Divulgação/ PRF-ES