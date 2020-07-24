PRF apreende 5ª carga de cerveja na semana no ES; soma chega a quase 90 mil litros

A 5ª apreensão de cerveja pela PRF nesta semana ocorreu no KM 56 da BR 101 Norte, em São Mateus

Novamente, o motivo para a retenção da bebida foi a falta de comprovação fiscal da carga. Com isso, foi acionada a equipe da Secretaria de Estado da fazenda (Sefaz-ES) para adoção das providências pertinentes em razão do transporte de mercadoria nacional sem a devida comprovação fiscal.