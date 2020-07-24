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Norte do ES

PRF apreende 5ª carga de cerveja na semana no ES; soma chega a quase 90 mil litros

Nos últimos dias, outros quatro veículos foram abordados transportando a bebida sem nota fiscal na BR 101. Apreensão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (24), em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 12:17

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 12:17

Divulgação/PRF
A 5ª apreensão de cerveja pela PRF nesta semana ocorreu no KM 56 da BR 101 Norte, em São Mateus Crédito: Divulgação/PRF
PRF apreende a 5ª carga de cerveja na semana e soma chega a 90 mil litros
Parece notícia repetida, mas não é. Pela quinta vez apenas nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga irregular de cerveja sendo transportada pela BR 101. Assim como na apreensão desta quinta-feira (23), o caminhão foi abordado no Km 56 da rodovia, no trecho de São Mateus. Se somadas todas as apreensões ocorridas nos últimos dias, a PRF apreendeu 89.800 litros da bebida.

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Segundo a PRF, o caminhão modelo Scania seguiria com os 16,8 mil litros de cerveja para a cidade de Cariacica, na Grande Vitória. Em depoimento, o condutor salientou que saiu de Sergipe, no Nordeste do país, para o Espírito Santo. A abordagem ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (24).
Novamente, o motivo para a retenção da bebida foi a falta de comprovação fiscal da carga. Com isso, foi acionada a equipe da Secretaria de Estado da fazenda (Sefaz-ES) para adoção das providências pertinentes em razão do transporte de mercadoria nacional sem a devida comprovação fiscal.

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