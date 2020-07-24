PRF apreende 5ª carga de cerveja na semana no ES; soma chega a quase 90 mil litros

PRF apreende a 5ª carga de cerveja na semana e soma chega a 90 mil litros
Parece notícia repetida, mas não é. Pela quinta vez apenas nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga irregular de cerveja sendo transportada pela BR 101. Assim como na apreensão desta quinta-feira (23), o caminhão foi abordado no Km 56 da rodovia, no trecho de São Mateus. Se somadas todas as apreensões ocorridas nos últimos dias, a PRF apreendeu 89.800 litros da bebida.
Segundo a PRF, o caminhão modelo Scania seguiria com os 16,8 mil litros de cerveja para a cidade de Cariacica, na Grande Vitória. Em depoimento, o condutor salientou que saiu de Sergipe, no Nordeste do país, para o Espírito Santo. A abordagem ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (24).
Novamente, o motivo para a retenção da bebida foi a falta de comprovação fiscal da carga. Com isso, foi acionada a equipe da Secretaria de Estado da fazenda (Sefaz-ES) para adoção das providências pertinentes em razão do transporte de mercadoria nacional sem a devida comprovação fiscal.