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BR 101

Mais uma carga de cerveja sem nota fiscal é apreendida no Norte do ES

Com essa ocorrência, foram apreendidos um total de 73 mil litros da bebida nas rodovias federais capixabas somente nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:48

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:48

Mais uma carga de cerveja sem nota fiscal é apreendida no Norte do ES
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu a quarta carga de cerveja nesta semana, no Norte do Espírito Santo. Depois de três operações em Linhares, dessa vez a apreensão ocorreu no Km 56 da BR 101, na noite desta quarta-feira (22), em São Mateus. A bebida não tinha a devida comprovação fiscal. A ação contou com o apoio da equipe da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
Segundo a PRF, agentes abordaram uma carreta que seguia do estado de Sergipe para a região da Grande Vitória, com dois ocupantes. Em verificação da carga do veículo, foi apurado o transporte de 19.152 litros de cerveja.

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Foi acionada a equipe da Sefaz para adoção das providências pertinentes em razão do transporte de mercadoria nacional sem a devida comprovação fiscal.
Contando com essa ocorrência, foram apreendidos um total de 73 mil litros da bebida nas rodovias federais capixabas somente nesta semana.

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