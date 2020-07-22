PRF apreende terceira carga de cerveja em 48h na BR 101 em Linhares

De acordo com a PRF, a equipe abordou um caminhão com três ocupantes e, ao realizar vistoria na carga do veículo, localizou uma carga de fazer inveja em qualquer apreciador de cervejas. Foram 450 caixas com garrafas de 1 litro, 920 pacotes de latões, 200 caixas de garrafas de 30 ml, 28 caixas de garrafas de 600 ml e 180 pacotes de refrigerante. O problema é que toda essa bebida estava sem nota fiscal.