PRF apreende terceira carga de cerveja em 48h na BR 101 em Linhares

Em menos de 48 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu a terceira carga de cerveja, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A operação mais recente ocorreu no Km 152 da BR 101, na manhã desta quarta-feira (22).
De acordo com a PRF, a equipe abordou um caminhão com três ocupantes e, ao realizar vistoria na carga do veículo, localizou uma carga de fazer inveja em qualquer apreciador de cervejas. Foram 450 caixas com garrafas de 1 litro, 920 pacotes de latões, 200 caixas de garrafas de 30 ml, 28 caixas de garrafas de 600 ml e 180 pacotes de refrigerante. O problema é que toda essa bebida estava sem nota fiscal.
Segundo a PRF, foi acionada a equipe da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) para a apreensão do veículo e da carga e adoção dos procedimentos cabíveis. A multa fiscal correspondente à falta de comprovação fiscal dessa carga pode chegar a R$ 55 mil.
TERCEIRA APREENSÃO DA SEMANA
Essa é a terceira apreensão desse tipo de produto feita pela PRF em menos de 48 horas, na BR 101 norte, em Linhares. Na madrugada de terça(21), foram apreendidos 18 mil litros 1.500 engradados do mesmo produto sem nota fiscal, no mesmo ponto da principal rodovia que corta o Estado.
Já no início da noite, um caminhão foi abordado transportando 68.640 latas de 350 ml da bebida, conforme nota fiscal avulsa apresentada pelo condutor. A Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo foi acionada e os agentes constataram indícios de adulteração na nota fiscal.