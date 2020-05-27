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BR 101

PRF apreende mais de 1,4 mil caixas de cervejas na Serra

Carga somava mais de 17 mil litros de cerveja; apreensão aconteceu na BR 101 na madrugada desta quarta-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 16:23

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 16:23

PRF apreendeu 1.440 caixas de cerveja sem nota fiscal na BR 101, na Serra
PRF apreendeu 1.440 caixas de cerveja sem nota fiscal na BR 101, na Serra Crédito: PRF-ES
A carga de um caminhão, com 1.440 caixas de cerveja sem nota fiscal, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) na madrugada desta quarta-feira (27). A apreensão aconteceu no quilômetro 251 da BR 101, na Serra.
De acordo com a PRF-ES, agentes abordaram o caminhão e, ao realizarem vistoria na carga do veículo, foram localizadas 1.440 caixas, contendo em cada uma, 12 garrafas de 1 litro de cerveja, totalizando 17.280 litros.
Também foram encontrados 880 pacotes contendo 12 latas de 475 ml do mesmo produto, totalizando 5.016 litros. O condutor do veículo alegou fazer o transporte da carga da cidade de Umbauba, em Sergipe, tendo como destino o município de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

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Ele apresentou uma nota fiscal emitida em 12 de maio deste ano, mas não condizia com a mercadoria transportada. Diante dessas informações, foi constatada pelos agentes o transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, o que configura crime de sonegação fiscal.
O motorista foi encaminhado junto com a carga para a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

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