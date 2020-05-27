PRF apreende mais de 1,4 mil caixas de cervejas na Serra

PRF apreendeu 1.440 caixas de cerveja sem nota fiscal na BR 101, na Serra Crédito: PRF-ES

De acordo com a PRF-ES, agentes abordaram o caminhão e, ao realizarem vistoria na carga do veículo, foram localizadas 1.440 caixas, contendo em cada uma, 12 garrafas de 1 litro de cerveja, totalizando 17.280 litros.

Também foram encontrados 880 pacotes contendo 12 latas de 475 ml do mesmo produto, totalizando 5.016 litros. O condutor do veículo alegou fazer o transporte da carga da cidade de Umbauba, em Sergipe, tendo como destino o município de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Ele apresentou uma nota fiscal emitida em 12 de maio deste ano, mas não condizia com a mercadoria transportada. Diante dessas informações, foi constatada pelos agentes o transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, o que configura crime de sonegação fiscal.