Golpe que promete cerveja gratuita já fez 169 mil vítimas no Brasil

Cerveja se tornou objeto para golpistas Crédito: Pornsawan/Freepik

Em tempos de bares fechados devido ao isolamento social como medida preventiva à disseminação do novo coronavírus , beber dentro de casa se tornou uma alternativa para quem gosta de uma cervejinha no final de semana. Esse virou o novo público de golpistas que passaram a oferecer promoção de cerveja como isca para fisgar vítimas.

A proposta é repassada via aplicativos de mensagem e oferece quatro barris de cerveja gratuitos, segundo levantamentos do laboratório digital da empresa de segurança PSafe, que detectou o golpe. Em troca, o usuário só precisa responder um questionário de duração de um minuto. Até aí, o golpe é convincente.

Após clicar no link a vítima é entretida com diversas perguntas, como: você é maior de 18 anos? ou você prefere cerveja pilsen ou lager?. Porém, o que importa não são as respostas, pois no final das questões o usuário será informado falsamente que ganhou os quatro barris de cerveja.

A suposta confirmação da promoção acontece quando o link sugere que a vítima compartilhe com mais 10 contatos a mensagem, servindo assim de área para receber notificações de outros golpes. Quando foi detectado pela PSafe, o número de vítimas saltou de 55 mil para 159 mil em apenas quatro horas.

A Polícia Civil capixaba foi contactada e verificou que ainda não há registros deste tipo de golpe no Espírito Santo.

COMO SE PROTEGER