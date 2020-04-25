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Golpe que promete cerveja gratuita já fez 169 mil vítimas no Brasil

O falso link circula em aplicativos de conversas e foi identificado por uma empresa de segurança digital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 11:34

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 11:34

Garrafa e caneca de cerveja
Cerveja se tornou objeto para golpistas Crédito: Pornsawan/Freepik
Em tempos de bares fechados devido ao isolamento social como medida preventiva à disseminação do novo coronavírus, beber dentro de casa se tornou uma alternativa para quem gosta de uma cervejinha no final de semana. Esse virou o novo público de golpistas que passaram a oferecer promoção de cerveja como isca para fisgar vítimas.
A proposta é repassada via aplicativos de mensagem e oferece quatro barris de cerveja gratuitos, segundo levantamentos do laboratório digital da empresa de segurança PSafe, que detectou o golpe. Em troca, o usuário só precisa responder um questionário de duração de um minuto. Até aí, o golpe é convincente.
Após clicar no link a vítima é entretida com diversas perguntas, como: você é maior de 18 anos? ou você prefere cerveja pilsen ou lager?. Porém, o que importa não são as respostas, pois no final das questões o usuário será informado falsamente que ganhou os quatro barris de cerveja.

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A suposta confirmação da promoção acontece quando o link sugere que a vítima compartilhe com mais 10 contatos a mensagem, servindo assim de área para receber notificações de outros golpes. Quando foi detectado pela PSafe, o número de vítimas saltou de 55 mil para 159 mil em apenas quatro horas.
A Polícia Civil capixaba foi contactada e verificou que ainda não há registros deste tipo de golpe no Espírito Santo.

COMO SE PROTEGER

  1. Utilize soluções de segurança no celular que disponibiliza, de preferência, a função de detecção automática de phishing em aplicativos de mensagem e redes sociais, como o dfndr security. 
  2. Tenha cuidado ao tocar em links compartilhados no WhatsApp ou nas redes sociais. Sempre verifique as informações compartilhadas nos sites oficiais das empresas, e desconfie de promoções, brindes e descontos.
  3. Na dúvida, é possível verificar se um link é falso no site do dfndrlab. A checagem de links avisa em poucos segundos se um site pode oferecer alguma característica maliciosa.

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