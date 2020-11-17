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Norte do ES

Corpo é encontrado carbonizado em pasto de São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, os policiais encontraram o corpo de um homem parcialmente carbonizado em estado de decomposição. A vítima não foi identificada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:16

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:16

Delegacia de São Mateus
O caso está sendo investigado pela Delegacia de São Mateus Crédito: Arquivo
O corpo de um homem foi encontrado carbonizado em um pasto no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O cadáver foi localizado na manhã desta segunda-feira (16). A vítima não foi identificada.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para verificarem um possível cadáver em um pasto, próximo à escola do bairro. No local, os policiais encontraram o corpo parcialmente carbonizado, em estado de decomposição.

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Segundo a PM, os militares buscaram informações com moradores do bairro, mas nenhuma pessoa soube dizer quem seria o homem ou como ocorreu o fato. A perícia foi acionada para a ocorrência. 
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

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