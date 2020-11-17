Corpo é encontrado carbonizado em pasto de São Mateus

O caso está sendo investigado pela Delegacia de São Mateus Crédito: Arquivo

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado em um pasto no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O cadáver foi localizado na manhã desta segunda-feira (16). A vítima não foi identificada.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para verificarem um possível cadáver em um pasto, próximo à escola do bairro. No local, os policiais encontraram o corpo parcialmente carbonizado, em estado de decomposição.

Segundo a PM, os militares buscaram informações com moradores do bairro, mas nenhuma pessoa soube dizer quem seria o homem ou como ocorreu o fato. A perícia foi acionada para a ocorrência.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.