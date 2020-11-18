Carro cai dentro de córrego em bairro de Colatina

Um carro caiu dentro de um canal do córrego São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (18).
De acordo com moradores do local, quatro pessoas estavam no veículo. Os ocupantes saíram sem dificuldades e foram embora em um carro de aplicativo. Apesar do susto, ninguém teve ferimentos graves. As causas do acidente não foram informadas.
Carro cai dentro de córrego em Colatina
Na manhã desta quarta-feira (18), o carro continuava no local do acidente. A cena chamou atenção de quem passou pela região, no bairro São Silvano. O veículo só foi retirado no final da manhã.
De acordo com a Polícia Militar, durante a manhã uma mulher que estava no carro voltou ao local do acidente e chamou os militares para registrar a ocorrência. Segundo a PM, ela disse que faz uso de medicação controlada e não soube explicar o que aconteceu. A PM informou que aparentemente ela estava com uma lesão no braço e foi encaminhada para o hospital.