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Shakira e Burna Boy fazem abertura com 'Dai Dai', música da Copa

Música representa mais uma das participações da artista colombiana em Copas do Mundo

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 17:20

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

11 jun 2026 às 17:20
Shakira e Burna Boy durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo
Shakira e Burna Boy durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo REUTERS/Kai Pfaffenbach

"Dai Dai" marca mais uma participação da artista em trilhas da Copa do Mundo, depois de "Waka Waka (This Time for Africa)", da edição de 2010. A popstar colombiana também cantou "La La La", do Mundial de 2014, realizado no Brasil.

J Balvin e Ryan Castro entram em cena e levam o rap e reggaeton colombiano à cerimônia de abertura.

Belinda Peregrín, cantora pop, e Los Ángeles Azules, grupo mexicano, cantam em parceria no Azteca.

Danny Ocean entra conhecido por 'Me Rehúso', canta na cerimônia. Banda mexicana de pop rock, Maná se apresenta no Azteca, apesar de não estarem no álbum oficial da Fifa.

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