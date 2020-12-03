Marido de mulher assassinada em Linhares foi morto de junho

morte de uma menina de apenas 2 anos vítima de bala perdida no bairro Planalto em Linhares, Norte do Espírito Santo, pode estar relacionada com outros assassinatos na região onde a criança morava. Essa é uma avaliação da Polícia Civil e da Polícia Militar ao analisarem o contexto da disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Além de pequena Heloísa Dias Nascimento, a dona de casa Sandra dos Santos Calixto, de 45 anos, também foi baleada e morta na noite desta quarta-feira (2). A filha de Sandra, uma adolescente de 15 anos, também levou tiros e está em uma hospital da região.

Um fato curioso e destacado pela Polícia Civil é que no último mês de junho, o marido de Sandra, o comerciante Francisco de Assis do Santos Calixto, foi morto a tiros na mesma rua onde aconteceu o crime desta quarta-feira. A suspeita é que o homem tivesse envolvimento com o tráfico de drogas no bairro.

No último domingo, o jovem Marcelo Henrique Cabral, de 22 anos, também foi morto no bairro Planalto e a polícia suspeita que ele tinha relação próxima com a família de Sandra. A morte de Marcelo também seria motivada pela guerra do tráfico de drogas no bairro.

"Não tem como entender e verificar que não há uma disputa pelo tráfico de drogas no local. Tivemos uma tragédia por causa dessa instabilidade", avaliou o delegado Tiago Cavalcanti, responsável pela investigação do caso.

A pequena Heloísa era vizinha de Sandra e da adolescente de 15 anos que foi baleada. Parentes afirmaram que era comum a menina brincar perto da casa de Sandra e ficar junto com as vizinhas. A menina iria completar três anos no dia 4 de janeiro

O delegado Tiago Cavalcante também explicou que a pequena Heloísa foi vítima da bala perdida. Acredito que os alvos principais, pela quantidade dos disparos, eram Sandra e a filha. A criança foi atingida por má execução do crime, disse o delegado.