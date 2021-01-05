Caso Heloísa

Um mês depois, polícia ainda procura suspeitos de matar criança em Linhares

A pequena Heloísa Dias Nascimento foi morta no dia 2 de dezembro.  A polícia acredita que a garota foi vítima da bala perdida e  ainda busca pelos autores do crime. Nenhum suspeito foi preso
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

05 jan 2021 às 14:03

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 14:03

Heloísa Dias Nascimento, a criança de 2 anos e 11 meses e que completaria 3 anos no próximo dia 4 de janeiro de 2021
Heloísa Dias Nascimento, a criança de 2 anos e 11 meses e que completaria 3 anos no próximo dia 4 de janeiro de 2021 Crédito: Redes Sociais
A pequena Heloísa Dias Nascimento, que foi morta no dia 2 de dezembro em Linhares, no Norte do Espírito Santo, completaria 3 anos nesta segunda-feira (4). Um mês depois do crime, nenhum suspeito foi preso e a polícia ainda busca pelos autores. A menina teve a vida interrompida violentamente quando foi baleada no portão da casa de uma vizinha – que também foi morta – na Rua José Carlos Langa, bairro Planalto.
De acordo com a Polícia Civil, os criminosos foram atrás de Sandra dos Santos Calixto, de 45 anos, que acabou sendo morta, e da filha dela, uma adolescente de 15 anos, que foi baleada e encaminhada com ferimentos para o hospital. A polícia acredita que a pequena Heloísa foi vítima da bala perdida. A polícia destacou que já identificou o mandante do crime e os dois autores e já fez buscas por eles, mas ainda não localizou os suspeitos. 
Ainda segundo a polícia, já existe um mandado de prisão contra o mandante do crime. A polícia explicou ainda que todos eles são envolvidos em outros crimes na cidade. 

Veja Também

Mortes em Linhares: menina de 2 anos e mulher eram vizinhas

A principal linha de investigação indica que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. Para a polícia, o que reforça essa tese é o assassinato do comerciante Francisco de Assis dos Santos Calixto, marido de Sandra. Em junho de 2020, ele foi morto a tiros no mesmo bairro.
A polícia acredita que os crimes tenham relação. Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos também é apontado como participante na morte de Francisco.
Sandra dos Santos Calixto foi morta cinco meses depois do marido Francisco Calixto
Sandra dos Santos Calixto foi morta cinco meses depois do marido Francisco Calixto Crédito: Divulgação

O CRIME

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na calçada, quando dois homens encapuzados deixaram uma moto na esquina e foram a pé, cada um com uma arma, na direção delas, e atiraram várias vezes.
Os tiros assustaram os moradores do bairro. A pequena Heloísa era filha de uma vizinha e estava no portão com Sandra e a adolescente. A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu e morreu na unidade. A mulher e a filha foram levadas para o Hospital Rio Doce, onde Sandra morreu.

Veja Também

Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Pinheiros

Cigano condenado por matar professora em Linhares é assassinado no DF

Homem morre afogado após barco virar em lagoa no Norte do ES

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

