Um mês depois, polícia ainda procura suspeitos de matar criança em Linhares

A pequena Heloísa Dias Nascimento, que foi morta no dia 2 de dezembro em Linhares, no Norte do Espírito Santo, completaria 3 anos nesta segunda-feira (4). Um mês depois do crime, nenhum suspeito foi preso e a polícia ainda busca pelos autores. A menina teve a vida interrompida violentamente quando foi baleada no portão da casa de uma vizinha – que também foi morta – na Rua José Carlos Langa, bairro Planalto.
De acordo com a Polícia Civil, os criminosos foram atrás de Sandra dos Santos Calixto, de 45 anos, que acabou sendo morta, e da filha dela, uma adolescente de 15 anos, que foi baleada e encaminhada com ferimentos para o hospital. A polícia acredita que a pequena Heloísa foi vítima da bala perdida. A polícia destacou que já identificou o mandante do crime e os dois autores e já fez buscas por eles, mas ainda não localizou os suspeitos.
Ainda segundo a polícia, já existe um mandado de prisão contra o mandante do crime. A polícia explicou ainda que todos eles são envolvidos em outros crimes na cidade.
A principal linha de investigação indica que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. Para a polícia, o que reforça essa tese é o assassinato do comerciante Francisco de Assis dos Santos Calixto, marido de Sandra. Em junho de 2020, ele foi morto a tiros no mesmo bairro.
A polícia acredita que os crimes tenham relação. Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos também é apontado como participante na morte de Francisco.
O CRIME
Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na calçada, quando dois homens encapuzados deixaram uma moto na esquina e foram a pé, cada um com uma arma, na direção delas, e atiraram várias vezes.
Os tiros assustaram os moradores do bairro. A pequena Heloísa era filha de uma vizinha e estava no portão com Sandra e a adolescente. A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu e morreu na unidade. A mulher e a filha foram levadas para o Hospital Rio Doce, onde Sandra morreu.