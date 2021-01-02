Homem morre afogado após barco virar em lagoa no Norte do ES

Um homem morreu afogado na Lagoa Jesuína, entre o munícipios de Linhares e Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (2). A vítima estava junto com outros dois amigos em um barco que virou.
O local é muito frequentado por banhistas durante o verão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um militar estava no local no momento do afogamento e ajudou no resgate de dois homens. O terceiro ocupante da embarcação não foi localizado.
Uma equipe de mergulhadores foi acionada, mas o corpo do homem foi encontrado por pescadores do município de Linhares. As causas do acidente com o barco não foram informadas. O nome da vítima também não foi divulgado.