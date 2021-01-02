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Norte do ES

Homem morre afogado após barco virar em lagoa no Norte do ES

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava junto com outros dois amigos em um barco que virou. Os outros dois ocupantes conseguiram ser resgatados
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 jan 2021 às 17:58

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 17:58

O corpo do homeme
O corpo do homem foi encontrado por pescadores de Linhares Crédito: Érika Carvalho
Um homem morreu afogado na Lagoa Jesuína, entre o munícipios de Linhares e Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (2). A vítima estava junto com outros dois amigos em um barco que virou.
O local é muito frequentado por banhistas durante o verão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um militar estava no local no momento do afogamento e ajudou no resgate de dois homens. O terceiro ocupante da embarcação não foi localizado.
Uma equipe de mergulhadores foi acionada, mas o corpo do homem foi encontrado por pescadores do município de Linhares. As causas do acidente com o barco não foram informadas. O nome da vítima também não foi divulgado. 

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