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Praia de Urussuquara

Homem morre vítima de afogamento em praia de São Mateus

A vítima foi identificada como Luiz Alberto de Souza, morador de Sooretama. Testemunhas, que estavam na praia e que viram o afogamento, disseram que a ocorrência foi logo após o almoço
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 jan 2021 às 20:10

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 20:10

Praia de Urussuquara, localizada na divisa de Linhares e São Mateus
Praia de Urussuquara, localizada na divisa de Linhares e São Mateus Crédito: Marcos Martins - Arquivo AG
Um homem de 50 anos morreu vítima de afogamento na Praia de Urussuquara, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (1º). A vítima foi identificada como Luiz Alberto de Souza, morador de Sooretama, na mesma região do Estado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, assim que a equipe de serviço chegou no local, populares já tinham encontrado o corpo da vítima. Testemunhas, que estavam na praia e que viram o afogamento, disseram que o afogamento foi logo após o almoço. Eles não souberam dizer o que teria provocado o afogamento.
O corpo de Luiz Alberto foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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