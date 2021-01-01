Homem morre vítima de afogamento em praia de São Mateus

Um homem de 50 anos morreu vítima de afogamento na Praia de Urussuquara, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (1º). A vítima foi identificada como Luiz Alberto de Souza, morador de Sooretama, na mesma região do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, assim que a equipe de serviço chegou no local, populares já tinham encontrado o corpo da vítima. Testemunhas, que estavam na praia e que viram o afogamento, disseram que o afogamento foi logo após o almoço. Eles não souberam dizer o que teria provocado o afogamento.