Corpo de Bombeiros registra três afogamentos em apenas um dia no ES

Equipes de mergulho dos Bombeiros Crédito: Reprodução/Twitter/Corpo de Bombeiros do ES

O Corpo de Bombeiros informou que, na Capital, um homem estava se afogando na Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi. Ele foi socorrido por uma equipe de guarda-vidas da Prefeitura de Vitória e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em parada cardiorrespiratória.

Neste domingo (20) tivemos 03 afogamentos até o momento. 01 em Vitória, 01 em Aracruz e 01 em Pedro Canário. pic.twitter.com/jyB7CZre8T — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) December 20, 2020

Já em Pedro Canário, um homem se afogou em uma represa, no bairro Esplanada. De acordo com a corporação, uma pessoa que estava no local informou às equipes que viu a vítima se afogando e que a profundidade no local chegaria a oito metros. As equipes estão no local realizando as primeiras buscas.