Corpo de Bombeiros registra três afogamentos em apenas um dia no ES

Três afogamentos foram registrados no Espírito Santo apenas neste domingo (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, que estava na Praia de Camburi, em Vitória, foi socorrida e levada para um hospital. Já nas ocorrências em Pedro Canário e Aracruz, as vítimas ainda não foram encontradas.
O Corpo de Bombeiros informou que, na Capital, um homem estava se afogando na Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi. Ele foi socorrido por uma equipe de guarda-vidas da Prefeitura de Vitória e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em parada cardiorrespiratória.
Já em Pedro Canário, um homem se afogou em uma represa, no bairro Esplanada. De acordo com a corporação, uma pessoa que estava no local informou às equipes que viu a vítima se afogando e que a profundidade no local chegaria a oito metros. As equipes estão no local realizando as primeiras buscas.
Em Aracruz, o registro aconteceu próximo ao distrito de Jacupemba. Segundo os Bombeiros, um homem se afogou na Lagoa dos Amarelos, no interior do município. A corporação afirmou que há equipes no local realizando as buscas.