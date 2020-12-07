Dois afogamentos em lagoa e rio de Vila Velha deixam um morto e um desaparecido

Lagoa de Interlagos, em Vila Velha Crédito: G1 ES

Um adolescente de 17 anos morreu afogado, no início da tarde deste domingo (6), em uma área perigosa e pouco frequentada na Lagoa de Interlagos, em Vila Velha. Diego Batista da Silva, de 17 anos, entrou no local para nadar, por volta de 13h30, junto com um amigo, e tentou atravessá-la, mas se cansou quando chegou no meio da lagoa, e afundou.

O amigo dele não conseguiu salvá-lo e, em seguida, acionou os guarda-vidas do local. Após um mergulho, eles conseguiram resgatar o corpo do rapaz. Segundo informações da Prefeitura de Vila Velha, os profissionais iniciaram procedimentos cardíacos por mais de 40 minutos com o adolescente. O Samu foi acionado, e também continuou com as massagens cardíacas, mas o rapaz foi a óbito momentos depois. Em seguida, ele foi encaminhado do Departamento Médico Legal (DML).

O pai de Diego esteve no DML para a liberação do corpo.

Diego Batista da Silva, de 17 anos, morreu afogado em Vila Velha Crédito: Tiago Félix

OCORRÊNCIA NA BARRA DO JUCU

Também em Vila Velha, por volta das 14h30 outra ocorrência de afogamento foi registrada. Os guarda-vidas do posto da Praia da Concha, na Barra do Jucu, foram acionados para o salvamento de uma pessoa que segundo informações, estava agarrado numa rede no Rio Jucu, próximo a Ponte da Madalena.

Ao chegar no local, os guarda-vidas puxaram a rede e já não encontraram mais o indivíduo. O Corpo de Bombeiros foi então acionado e fizeram buscas no local, mas ninguém foi encontrado, segundo a Prefeitura.