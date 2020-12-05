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Tentativa de assalto

Jovem de 21 anos é baleada ao sair de boate e morre em Cariacica

Mulher foi atingida por tiro nas costas na madrugada deste sábado. Ela tinha acabado de deixar uma boate com o namorado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 13:59

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 13:59

Rua onde o crime ocorreu no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, atrás de boate
Rua onde o crime ocorreu no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, atrás de boate Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Uma mulher de 21 anos morreu após ser atingida por um tiro nas costas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na madrugada de sexta (4) para sábado (5). A jovem saía de uma boate quando houve uma tentativa de assalto. 
A vítima foi identificada como Thais dos Santos Ferreira, segundo a polícia. Moradores contaram que a mulher saiu da boate acompanhada do namorado e que eles seguiram para a rua de trás do local, onde o carro do casal estava estacionado, quando houve uma tentativa de roubo.

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De acordo com informações da polícia, o namorado da vítima dirigia o veículo. Moradores contaram para a reportagem da TV Gazeta que ele arrancou com o carro e os bandidos atiraram Thais.
A mulher chegou a ser socorrida pela equipe do Samu e foi levada para o PA de Alto Laje, também em Cariacica, mas ela não resistiu e morreu minutos depois. Na manhã deste sábado, o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e que os fatos serão investigados pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC). Nenhum suspeito foi preso pelo crime até o momento.
* Com informações da TV Gazeta

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