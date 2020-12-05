Casa de madeira fica destruída após incêndio em Sooretama

Uma casa de madeira localizada no centro de Sooretama, município ao Nordeste do Estado, pegou fogo na madrugada deste sábado (5), por volta das 3h da manhã. De acordo com apuração da TV Gazeta, tudo foi queimado no imóvel, não sobrando nada.
Segundo a TV Gazeta, na casa morava um casal, o homem trabalhava com materiais recicláveis e o fogo acabou destruindo tudo. Por volta das 3h da manhã, os bombeiros foram chamados e as chamas foram controladas em seguida, por volta das 4h. Ainda assim, a equipe do Corpo de Bombeiros permaneceu no local fazendo resfriamento para evitar novos focos de incêndio.
Uma perícia deverá ser feita no local para apontar a causa do incêndio. Segundo informações da TV Gazeta não houve feridos.
Demandados pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que não tem acesso a informações de plantões anteriores.