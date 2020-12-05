Casa de madeira fica destruída após incêndio em Sooretama

Segundo a TV Gazeta, na casa morava um casal, o homem trabalhava com materiais recicláveis e o fogo acabou destruindo tudo. Por volta das 3h da manhã, os bombeiros foram chamados e as chamas foram controladas em seguida, por volta das 4h. Ainda assim, a equipe do Corpo de Bombeiros permaneceu no local fazendo resfriamento para evitar novos focos de incêndio.