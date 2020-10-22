A proprietária de uma empresa de empréstimo consignado em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foi presa pela Polícia Civil nesta quarta-feira (21) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A proprietária de uma empresa de empréstimo consignado em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo , foi presa pela Polícia Civil nesta quarta-feira (21). A mulher de 34 anos é acusada de aplicar golpes em idosos que procuravam a empresa dela para realizar empréstimos consignados. O nome da empresária não foi divulgado pela polícia.

O delegado Leonardo Ávila de Paschoa explicou como o esquema funcionava. Recebemos diversas denúncias relatando que a empresária fez empréstimo consignado para idosos, e, com os dados deles fazia novos empréstimos sem o consentimento das vítimas. Os empréstimos eram feitos com prestações de baixo valor para que as vítimas não percebessem o golpe, explicou.

Your browser does not support the audio element. Empresária é presa suspeita de aplicar golpe em idosos em Pinheiros

Durante as buscas, policiais civis receberam a informação de que a empresária estava com uma possível vítima seguindo ao encontro de um agente bancário para sacar certa quantia em dinheiro. A vítima não sabia que se tratava de um golpe.

Policiais civis e militares seguiram para as proximidades do estabelecimento bancário, no Centro de Pinheiros, onde passaram a monitorar toda a movimentação da empresária e da vítima.

Após sacar o dinheiro, a vítima foi até o carro da empresária e lhe entregou a quantia de R$ 2.120 em dinheiro, achando se tratar de um benefício do governo dado à empresária, conforme relatado por ela. Neste momento, os policiais efetuaram a prisão em flagrante da empresária e encontraram o valor sacado dentro do veículo.

O extrato bancário da conta da vítima indicou que o valor sacado é proveniente de um empréstimo consignado realizado pela empresa da empresária e que a vítima nem sequer sabia de tal empréstimo em seu nome. As investigações revelam que a quantidade de idosos lesados com o golpe aplicado pela empresa da empresária é grande, e orientamos que procure a delegacia de Pinheiros para nos relatar o fato, disse o delegado.

Na empresa da acusada os policiais apreenderam diversos contratos de empréstimo consignado, documentos e computadores que serão analisados para subsidiar as investigações em curso.