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Empréstimo consignado

Empresária é presa suspeita de aplicar golpe em idosos em Pinheiros

De acordo com a Polícia Civil, a mulher de 34 anos é  proprietária de uma empresa de empréstimo consignado e após prestar o serviço aos idosos, utilizava os dados deles para realizar novos empréstimos sem o consentimento das vítimas

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 18:35
A proprietária de uma empresa de empréstimo consignado em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foi presa pela Polícia Civil nesta quarta-feira (21)
A proprietária de uma empresa de empréstimo consignado em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foi presa pela Polícia Civil nesta quarta-feira (21) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A proprietária de uma empresa de empréstimo consignado em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foi presa pela Polícia Civil nesta quarta-feira (21). A mulher de 34 anos é acusada de aplicar golpes em idosos que procuravam a empresa dela para realizar empréstimos consignados. O nome da empresária não foi divulgado pela polícia.
O delegado Leonardo Ávila de Paschoa explicou como o esquema funcionava. Recebemos diversas denúncias relatando que a empresária fez empréstimo consignado para idosos, e, com os dados deles fazia novos empréstimos sem o consentimento das vítimas. Os empréstimos eram feitos com prestações de baixo valor para que as vítimas não percebessem o golpe, explicou.
Empresária é presa suspeita de aplicar golpe em idosos em Pinheiros
Durante as buscas, policiais civis receberam a informação de que a empresária estava com uma possível vítima seguindo ao encontro de um agente bancário para sacar certa quantia em dinheiro. A vítima não sabia que se tratava de um golpe.

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Policiais civis e militares seguiram para as proximidades do estabelecimento bancário, no Centro de Pinheiros, onde passaram a monitorar toda a movimentação da empresária e da vítima.
Após sacar o dinheiro, a vítima foi até o carro da empresária e lhe entregou a quantia de R$ 2.120 em dinheiro, achando se tratar de um benefício do governo dado à empresária, conforme relatado por ela. Neste momento, os policiais efetuaram a prisão em flagrante da empresária e encontraram o valor sacado dentro do veículo.
O extrato bancário da conta da vítima indicou que o valor sacado é proveniente de um empréstimo consignado realizado pela empresa da empresária e que a vítima nem sequer sabia de tal empréstimo em seu nome. As investigações revelam que a quantidade de idosos lesados com o golpe aplicado pela empresa da empresária é grande, e orientamos que procure a delegacia de Pinheiros para nos relatar o fato, disse o delegado.

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Na empresa da acusada os policiais apreenderam diversos contratos de empréstimo consignado, documentos e computadores que serão analisados para subsidiar as investigações em curso.
Todo o material e a empresária foram encaminhados para a Delegacia de Pinheiros, onde ela foi autuada em flagrante delito pelo crime de estelionato e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde aguardará audiência de custódia.

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