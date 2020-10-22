PF apreende três quilos de maconha enviada pelos Correios no ES

Operação Entrega Certa apreendeu maconha enviada pelo correio em São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Polícia Federal apreendeu cerca de três quilos de maconha na operação Entrega Certa, realizada nesta quinta-feira (22), em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo, com objetivo de investigar o recebimento de drogas através dos Correios.

De acordo com a Polícia Federal, o Setor de Segurança dos Correios informou que o Centro de Distribuição de São Gabriel da Palha teria recebido três encomendas com suspeita de conter entorpecentes.

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Após cumpridas as buscas um homem foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia da Polícia Federal em São Mateus. Um menor foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil de São Gabriel da Palha para os procedimentos cabíveis.

O investigado preso em flagrante pela Polícia Federal responderá pelo crime de tráfico de drogas e pode ser condenado de cinco a 15 anos de prisão.