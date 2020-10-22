A Polícia Federal apreendeu cerca de três quilos de maconha na operação Entrega Certa, realizada nesta quinta-feira (22), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, com objetivo de investigar o recebimento de drogas através dos Correios.
De acordo com a Polícia Federal, o Setor de Segurança dos Correios informou que o Centro de Distribuição de São Gabriel da Palha teria recebido três encomendas com suspeita de conter entorpecentes.
PF apreende três quilos de maconha enviada pelos Correios no ES
Após cumpridas as buscas um homem foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia da Polícia Federal em São Mateus. Um menor foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil de São Gabriel da Palha para os procedimentos cabíveis.
O investigado preso em flagrante pela Polícia Federal responderá pelo crime de tráfico de drogas e pode ser condenado de cinco a 15 anos de prisão.
A operação Entrega Certa contou com a participação de 11 Policiais Federais, para o cumprimento de três mandados busca e apreensão. O nome da operação é um uma referência ao serviço postal dos Correios, forma utilizada pelos investigados.