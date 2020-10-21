Polícia Federal apreende haxixe enviado pelos Correios no ES

Também segundo a PF, a ação que resultou na droga apreendida contou com a participação de quatro policiais federais. Diante dos dados inicialmente apresentados pela área de segurança dos Correios, a Delegacia Especializada em Repressão a Drogas (DRE) da PF apreendeu a encomenda e confirmou que no interior havia haxixe enviado de Foz do Iguaçu, no Paraná.