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Drogas

Polícia Federal apreende haxixe enviado pelos Correios no ES

Suspeito de ter encomendado a droga foi preso. Segundo a PF,  foram apreendidos 105,64 gramas de haxixe; a substância estava escondida em um aparelho de som
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 18:17

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 18:17

Haxixe é encontrado dentro de aparelho de som Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Um homem jovem, de aproximadamente 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (21), em Vitória, após uma encomenda postal ter sido encontrada com indícios de conteúdo ilícito. O suspeito, de acordo com informações da Polícia Federal (PF), recebia drogas por meio dos Correios. Nesta ocasião, foram apreendidos 105,64 gramas de haxixe destinado ao consumo do próprio usuário. A droga estava escondida dentro de um equipamento de som.
Também segundo a PF, a ação que resultou na droga apreendida contou com a participação de quatro policiais federais. Diante dos dados inicialmente apresentados pela área de segurança dos Correios, a Delegacia Especializada em Repressão a Drogas (DRE) da PF apreendeu a encomenda e confirmou que no interior havia haxixe enviado de Foz do Iguaçu, no Paraná.
A Polícia Federal também informou que o suspeito foi indiciado no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que disciplina a posse de droga para consumo pessoal, tendo assinado um Termo Circunstanciado, se comprometendo a apresentar-se à Justiça.

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