PM apreende e adolescentes de 13 anos e drogas em casa em Vitória

Dois adolescentes de 13 anos foram apreendidos pela Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (20), após serem flagrados com drogas em Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Policiais faziam patrulhamento no local quando avistaram os menores perto da praça do bairro. Os menores fugiram e entraram em uma residência ao notar a presença da viatura.
De acordo com a polícia, ao ver a atitude dos adolescentes, policiais militares desembarcaram da viatura e conseguiram alcançar os dois dentro da casa, onde receberam voz de abordagem.
Nenhum material ilícito foi encontrado com os menores. No entanto, em cima de um sofá da casa, havia uma sacola com 420 buchas de maconha, 22 pedras de crack, 11 pinos e cocaína e R$ 17,50 em espécie. Também foram encontrados no móvel uma arma modelo coldre, capa de colete e um celular.
Os adolescentes foram apreendidos e levados para a Delegacia Regional de Vitória com o material apreendido.