Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Praia dos Recifes

Mulher é morta a tiros em praia de Vila Velha

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe se deparou com uma mulher caída já sem vida e com sinais de violência, na Praia dos Recifes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 16:00

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:00

O Departamento Médico-Legal de Vitória (DML) foi o único a ter médico-legal hoje (16) no Estado.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico-Legal de Vitória (DML)  Crédito: G1/Reprodução TV Gazeta
Uma mulher foi morta a tiros na Rua da Maresia, no bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (22). De acordo com informações da Polícia Militar, durante o patrulhamento na região, a equipe se deparou com uma mulher caída já sem vida e com sinais de violência.
Segundo a Polícia Civil, a jovem aparentava ter aproximadamente 20 anos e tinha vários ferimentos de tiros no corpo. Ela não foi identificada. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Em nota, a PC mencionou que até o momento nenhum suspeito foi detido e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", informou.

Veja Também

Ordens para ataque no Centro de Vitória partiram de dentro de presídio

Homem ameaça motoristas com barra de ferro e PM é acionada em Vila Velha

Adolescente acusado de matar comerciante é apreendido em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados