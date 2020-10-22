Mulher é morta a tiros em praia de Vila Velha

Uma mulher foi morta a tiros na Rua da Maresia, no bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (22). De acordo com informações da Polícia Militar, durante o patrulhamento na região, a equipe se deparou com uma mulher caída já sem vida e com sinais de violência.
Segundo a Polícia Civil, a jovem aparentava ter aproximadamente 20 anos e tinha vários ferimentos de tiros no corpo. Ela não foi identificada. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Em nota, a PC mencionou que até o momento nenhum suspeito foi detido e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", informou.