Mulher é morta a tiros em praia de Vila Velha

Em nota, a PC mencionou que até o momento nenhum suspeito foi detido e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", informou.